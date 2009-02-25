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Yaşam

Alanya’ya bile kar yağdı!

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum beldesinin sahil kesimine kar yağdı.

25 Şubat 2009 02:00

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum beldesinin sahil kesimine kar yağdı.

Alanya'nın turistik İncekum beldesinin sahil kesiminde başlayan kar yağışı yaklaşık bir saat devam etti. Beldelerinde uzun süredir kar görmeyen vatandaşlar, plaj bölgesine yağan ve sahilde ince bir tabaka oluşturan kar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Belde halkı, kar yağışının devam etmesi halinde seraların zarar göreceği endişesini taşıdıklarını bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının, Alanya'nın yüksek kesimleri ve yaylalarda devam ettiğini ifade etti.

Yetkililer, gece havanın açık ve soğuk olacağını, ancak don beklenmediğini kaydetti.

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