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Spor

Alanyasporlu taraftarlar kötü gidişi durdurmak için dua okudu!

Dua okuma etkinliğine katılım yüksek oldu

04 Kasım 2016 13:55

Alanyasporlar Derneği takımları için imam eşliğinde dua okudu. Dernek üyelerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Alanyaspor’un içerisinde bulunduğu kötü gidişatı aşması için taraftarlar dua okudu.

Duanın ardından dernek sözcüsü Adem Tunç, “Bugün burada perşembe gecesinin hayrından dolayı bir dua okuma etkinliği düzenlemek istedik. Yoğun da katılım oldu.

Amacımız, ülkemizin, milletimizin ve vatanımızın içerisinde bulunduğu duruma dua ederek şükretmek ve Aytemiz Alanyasporumuzun başarısı için iyi niyet temennilerinde bulunmaktı. Katılan tüm herkese teşekkür ederiz” dedi.

 

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