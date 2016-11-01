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Spor

Alanyaspor lige yüzde yüz yabancı!

Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Alanyaspor'da sahaya çıkan 11 futbolcunun tamamı yabancılardan oluştu

01 Kasım 2016 13:00

Kasımpaşa’ya 2-1 yenilen Alanyaspor’da dün sahaya çıkan 13 futbolcudan 11’i yabancıydı. Diğer iki Türk futbolcu da yurt dışı doğumluydu.

Süper Lig’in yeni takımlarından Alanyaspor, yerli ağırlıklı oyuncularla çıktığı ligde yabancı futbolcularla ilerlemeye çalışıyor.
 
Dün Kasımpaşa’ya 2-1 yenilen Alanyaspor’da teknik direktör Hüseyin Kalpar, sahaya Zlamal, Gassama, Omeruo, Ba, N'Sakala, Sackey, Aissati, Emre Akbaba, Guerrier, Candeias, Vagner Love ilk 11’iyle çıktı.
 
Kadroya baktığımızda tek yerli futbolcunun Emre Akbaba olduğu görülüyor. Emre Akbaba da Fransa doğumlu. 2012’de Türkiye’ye geldi.
 
Alanyaspor’da teknik direktör Hüseyin Kalpar, 68. dakikada Sefa Yılmaz’ı oyuna dahil etti. Sefa Yılmaz da Almanya doğumluydu.

 

Yabancı kuralı

 

Türkiye’de geçen sene değişen kuralla takımlar kadrolarında 14 yerli, 14 yabancı bulundurabiliyor. 18 kişilik maç kadrolarında herhangi bir yabancı sınırı yok. Yani ilk 11’i tamamı yabancı oyuncularla sahaya çıkılabiliyor. Ancak kadroda 7 yerli, 7 yerliden biri de altyapıdan çıkmış olmak zorunda.

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