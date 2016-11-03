Süper Lig'in yeni takımlarından Aytemiz Alanyaspor taraftarı, bu sezon başında sözleşme imzaladığı ancak hiç gol atamayanı 32 yaşındaki Vagner Love için imam eşliğinde gol duası yapacak.

Alanyasporlular Derneği, Aytemiz Alanyaspor’un kazanabilmesi ve ligde uzun süredir gol atamayan Vagner Love için 3 Kasım Perşembe günü akşam dernek lokalinde ve profesyonel imam eşliğinde “Vagneer Love’a gol attırma duası” düzenleneceğini duyurdu.



Etkinlikte yapılacak dua sırasında Vagner Love’ın önceki takımlarında attığı goller de dev ekranda gösterilip, her gol sonunda “amin” denilecek. Duanın ardından lokum-bisküvi dağıtacak.

Henüz golü yok

Alanyaspor’un en büyük transferi olarak tarihe geçen Vagner Love, Süper Lig’e çıkan takım için flaş transfer olarak gösterilmişti.



Ancak ligin 9. haftası sona ermesine rağmen ilk iki maçta oynamayan Love, oynadığı 7 maçta sayısız pozisyona girmesine rağmen henüz golle tanışamadı.