Alanya'da korkutan hortum

Alanya'da dün öğleyin 1 saatlik sürede deniz üstünde çok sayıda hortum meydana geldi.

Kıyıya 2 kilometre uzaklıkta oluşan bu hortumlardan ikisi karayı etkiledi, sahilde büyük panik yaşandı. Hortumun yarattığı dalgalara yakalanan bir ailenin zor anları da objektife yansıdı. Üç yetişkin aile bireyi yanlarındaki küçük kızı kurtarmak için çok uğraştı, çocuğu azgın dalgaların içinden son anda çıkarttı.







Uzun süredir sıcak havanın etkisi altında olan Alanya’da sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından ilçe merkezinde ve bazı beldelerde denizde hortum olayı meydana geldi. Okurcalar, İncekum, Konaklı, Payallar ve ilçe merkezinde denizde açıkta oluşan hortum, turistlerin ilgisini çekti. Turistler, fotoğraf ve görüntü çekmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Bu arada Konaklı, Türkler ve Payallar beldelerinde karada da etkili olan hortum nedeniyle bazı seralar hasar gördü, bazı binaların da camları kırıldı.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte 4 derece azalarak, 30 derece olarak ölçüldüğünü bildirdiler. Yaklaşık 30 dakika süren sağanak sonucu metrekareye 3 kilogram yağış düştüğü belirtildi.



Yağmur nedeniyle plajlarda bulunan bazı turistler zor anlar yaşarken bazı turistler durumu eğlenceye dönüştürdü.



