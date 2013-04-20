Alanya'da 'Kedi Evi' açıldı

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sokak kedilerinin barınması ve bakımlarının yapılması amacıyla ilçenin 5 ayrı yerinde kedi evleri kurdu.

Havuzlu Park yanında kurulan kedi evinde yapılan açılış törenine ’Bugün’ adlı televizyon programının yapımcısı Seda Akgül, Alanya Belediye Başkan Vekili Kemal Dere ve çok sayıda hayvansever katıldı.

Yağmura rağmen vatandaşların ilgi gösterdiği açılışta kurdeleyi başkan vekili Kemal Dere ve Seda Akgül birlikte kesti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Özgür Yılmaz'ın haberine göre, Belediye Başkan Vekili Kemal Dere, hayvanların bakımı konusuna özen gösterdiklerini söyledi. Belediyenin köpek bakım merkezine ilave olarak yeni bir bakım merkezi yapacaklarını belirten Dere, "Hayvan mezarlığı kurulması için de Kent Konseyi’nde karar alındı. Bu konuda da çalışma başlattık" dedi.