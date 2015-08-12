4 gün önce Alanya'da kaybolan Norveçli kızlardan iyi haber

4 gün önce kayıplara karışan 15 yaşındaki Mia Emilie Haugen ile arkadaşı aynı yaştaki Ida Marie Nodland, geldikleri Mersin'de sabaha karşı polis tarafından yakalandı.

Adnan Menderes Bulvarı sahil kesimindeki bir cafede sabah 05.00 sıralarında oturan iki genç kız, tedirgin ve şüpheli hareketlerde bulununca, cafe çalışanlarından biri polisi aradı. Kızlara ulaşan resmi ekip, arandığını tespit edince Haugen ile Nodland’i Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. Kızların şehirlerarası otobüs ile Mersin’e geldiği belirlenirken, tercüman eşliğinde ifadelerinin alınacağı bildirildi.



Sabah erken saatlerde Çocuk Şube Müdürlğü’nden çıkartılan ve son derece yorgun oldukları gözlenen Mia ve arkadaşı Ida, Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.



Mia Emilie Haugen, Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan annesi Norveçli Lila Litta Hoholm’u 5 hafta önce ziyarete gelmişti. Lila, aynı bölgede bir otelde tatil yapan yaşıtı arkadaşı İda Marie Nodland ile birlikte esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. İki kız arkadaşın aileleri, kayıplara karışan çocuklarının bulunması için polise başvurmuş, kızlarının hayatından endişe ettikleri için çocuklarının fotoğraflarını sosyal paylaşım sitelerinden ‘Kayıp’ başlığıyla paylaşmıştı.



İki aile kızlarının bir an önce bulunması için telefon numaralarını yazdıkları ilanları internet üzerinden paylaşırken, sevinçli haber Mersin’den geldi.

Saçlarını siyaha boyatmış

Alanya’da bulunan ve eski erkek arkadaşının kızına ulaştığını belirten Mia’nın annesi Lila Litta Hoholm, "Alanya’da olduklarını söyleyip 'Endişe etmeyin’ demiş. Saçlarını da siyaha boyatmış. Bulundukları yerin adresini vermemiş" diye konuşmuştu. Kızlarının bir an önce bulunması için telefon numaralarını yazdıkları ilanları internet üzerinden paylaşmayı sürdüren kızların bulunduğu bilgisi ailelerine verildi. Mersin’e gelecek olan aile fertlerine kızların teslim edileceği bildirildi.