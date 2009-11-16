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Yaşam

Alanya'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

16 Kasım 2009 23:12

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 7'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir takip altında tuttuğu ve Çevreyolu'nda park halinde bulunan 07 NPH 49 plakalı otomobilde, kadınları para karşılığında pazarladığı öne sürülen Hasan D. (34) ile Gürcistan uyruklu I.V. (40), A.M.N. (34), T.D. (29), N.G. (38), A.G. (24), L.P. ve L.G gözaltına aldı.

Yapılan kontrolde kadınların yanlarında pasaportlarının sadece fotokopilerinin bulunduğu belirlendi. Polis, 3 kadının da yurda kaçak yollardan girdiklerini tespit etti.

Otomobilde yapılan aramada ise Hasan D'ye ait olduğu belirtilen bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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