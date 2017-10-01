Alanya’da 'Anadolu Medeniyetlerinden İzler' defilesi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Alanya İlçesi’nde ünlü modacı Vural Gökçaylı’nın ‘Anadolu Medeniyetlerinden İzler’ isimli defilesi düzenlendi. İşadamı Rahmi Koç’un onur konuğu olduğu defileye birçok ünlü isim de katıldı. Defilede 69 parçanın yanı sıra muz lifi ve ipek kozasından üretilmiş 3 özel tasarımı ünlü mankenler taşıdı.

Türkiye’de haute couture (özel dikim giysi) akımının duayen isimlerinden ünlü modacı Vural Gökçaylı bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde sergilenen ‘Anadolu Medeniyetlerinden İzler’ koleksiyonunu bu kez Alanya Kalesi’nde bulunan tarihi Bedesten alanında sergiledi. Alanya Belediyesi’nin evsahipliğinde gerçekleşen defilede İstanbul’dan gelen iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimleri Vural Gökçaylı’yı yalnız bırakmadı. Rahmi Koç’un onur konuğu olduğu davete ayrıca 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ailesi, Sevda- İbrahim Yazıcı, Güler Yiğit- Halil Değer, Sennur Hamamcıoğlu, Füsun Topbaş, Zerrin-Giray Bilimer, Tan Sağtürk gibi isimler ilgi gösterdi.

GELİRİ YAŞAM EVİ PROJESİNE AKTARILDI

Modacı Gökçaylı, Alanya defilesine özel olarak Alanya muz lifi ve Alanya ipeği kozasından üretilmiş 3 adet tasarımı izleyicilerin beğenisine sundu. Alanya’da hizmet veren Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği yararına yapılan gecede elde edilen gelir, engelsiz yaşam için mücadele veren derneğin Alanya Belediyesi ile ortak yürüttüğü fizik tedavi-rehabilitasyon ve yaşam evi projesine aktarıldı.

Yaklaşık 1 saat süren defile sonunda podyuma tüm mankenlerle beraber çıkan Vural Özçaylı ayakta alkışlandı.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Defile koleksiyonunda bulunan 69 kıyafete ek olarak sadece bu defile için tasarlanan 3 özel parçayı da ünlü mankenler Ceylan Saner, Sema Şimşek, Merve Büyüksaraç ve Ebru Güzel gibi isimler taşıdı. Defilenin koreografisini ünlü koreograf Ferhan Aral üstlenirken, mankenlerin saçlarını ise Muammer Yaprakgül yaptı. Muz lifi ve ipek kozasından elde edilen çok özel 3 tasarım ise defilenin ardından sürekli olarak Alanya’da Kent Müzesi’nde sergilenecek.

\'BİRÇOK İLK YAŞANDI\'

Defile sonrasında podyuma davet edilen Alanya Belediye Başkanı MHP’li Adem Murat Yücel, çok milletli bir şehir olan Alanya’da kültür ve sanat alanında da birçok ilklerin yaşandığını söyledi. Modacı Vural Gökçaylı’nın defilesini ilçede ağırlamaktan onur duyduklarını anlatan Yücel, katılımcı ve misafirlere teşekkür etti. Başkan Yücel, konuşmasının ardından Vural Özçaylı’ya çiçek ve Alanya ipek kozasından yapılan tablo hediye etti.

\'DÜNYADA İLK\'

Dünyada ilk defa muz meyvesinin lifinden bir elbise üretildiğini belirten Vural Gökçaylı ise “Alanya tarihinde ilk defa gerçekleşen moda defilesine imza atmaktan dolayı sonsuz gurur duyuyorum. Ekibim ve ben bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde her türlü desteği veren başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e ve tüm emeği geçenlere en derin teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI