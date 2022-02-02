T24 LogoT24 Logo
Çevre

Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

02 Şubat 2022 10:02

Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı'nın 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Diğer bir kararla da Sinop'un Erfelek ilçesinde bir taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Erfelek'te bir taşınmaz acele kamulaştırılacak

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Sinop'un Erfelek ilçesi Merkez mahallesinde bulunan 76 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, otogar ve itfaiye hizmet binası yapılması amacıyla Erfelek Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandıdoğal sit alanıresmi gazetekesin korunacak hassas alan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24