Alan Turing'in not defteri 1 milyon dolara satıldı

Ünlü İngiliz bilim insanı Alan Turing'e not defteri, Bonhams Müzayede Evi'nin New York ofisinde yapılan açık artırmada 1 milyon 25 bin dolara satıldı. Yapılan açık artırmada, Turing'e ait Enigma şifre makinesi ise 269 bin dolara alıcı buldu.

Bilgisayar biliminin kurucusu sayılan ve 2. Dünya Savaşı’nda Nazilerin Enigma kodunu kırarak İtilaf Devletleri’nin savaşı kazanmasına yardımcı olan ünlü matematikçinin not defteri, 1942 yılına dayanıyor. Defterde, Turing'in Bletchley Park'ta çalışırken tuttuğu notlar yer alıyor.

1936'da bir bant üzerindeki sembolleri okuyup yazabilen programlanabilir teorik bir makine geliştiren Turing, o tarihte eşcinselliğin suç sayıldığı İngiltere'de kimyasal hadım etme işlemine maruz kalmıştı. Turing, 2 yıl sonra 1954'te siyanüre daldırılmış bir elma yiyerek hayatına son vermişti.