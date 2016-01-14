Alan Rickman hayatını kaybetti



Sinema, televizyon ve tiyatro alanında sayısız yapımda rol alan ve özellikle kötü adam karakterleriyle ünlenen Rickman, kariyeri boyunca bir Altın Küre ve bir BAFTA ödülüne layık görülmüştü. Oyunculuğa tiyatroda başlayan Rickman, 1988 yapımı “Die Hard” ("Zor Ölüm”) filminde Bruce Willis’in karşısındaki Alman terörist Hans Gruber karakteri ile uluslararası üne kavuşmuş, hatta bu performans beyazperdedeki kötü adam karakterleri için çıtayı yükselten bir oyunculuk olarak sinema tarihine geçmişti.

1991’in en fazla hasılat yapan yapımlarından olan “Robin Hood: Prince of Thieves” (“Robin Hood: Hırsızlar Prensi”) filmindeki Notthingam Şerifi rolü de Rickman'a BAFTA En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü getirmişti. Oyuncu Altın Küre Ödülü'nü ise, 1996 yılında televizyon için çekilen “Rasputin” dizisinin başrolü ile kazanmıştı. Genç kuşaklar ise, Alan Rickman'ı 2001 ile 2011 yılları arasında sinemaya gelen sekiz “Harry Potter” filmindeki görünüşte kötü kalpli öğretmen Severus Snape rolü ile tanıdı ve sevdi.