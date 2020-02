Alan bebeği unutma!

Alan 2015'te Bodrum'da kıyıya vuran küçücük cansız bedeniyle mülteci krizinin sembolü haline geldi. Deutsche Welle'ye konuşan Alan'ın halası Tima Kurdi, yaşananları ve sürdürdükleri projeleri anlattı.2015 yılında ölü bedeni Bodrum'da kıyıya vuran Suriyeli küçük bir çocuğun fotoğrafları dünya kamuoyunu derinden sarsmıştı. Alan Kurdi ya da basına ilk yansıyan adıyla "Aylan bebek" bir anda mülteci krizinin simgesi haline gelmişti.

Alan’ın ailesi, daha doğrusu ailesinden hayatta kalmayı başaranlar bugün savaştan etkilenen çocuklara yardım için çalışıyor. Alan'ın halası Tima Kurdi Deutsche Welle'nin "What Happened Next" adlı serisi kapsamında düzenlenen söyleşide yaşadıklarını ve sürdürdükleri projeleri anlattı.

"Her gün binlerce çocuk ölüyor ve dünya sessiz kalıyor. Bu fotoğraf sürekli olarak hafızalarda kalmalı" şeklinde konuşan Tima Kurdi mültecilerin evlerini kendi rızalarıyla terk etmediğini ve eğer mümkün olursa geri dönmek istediklerini Avrupa'nın bilmesi gerektiğini söyledi. Batılı politikacıların insanları kaçışa sürükleyen gelişmelerde önemli payı olduğunu kaydeden Kurdi, bu nedenle çözüm bulma konusunda da sorumlu olduklarını vurguladı.

"Kendinizi bu insanların yerine koyun. Siz ne yapardınız?" diyen Kurdi, "Savaşı ve bu ülkelerdeki krizi sona erdirecek bir çözüm bulana kadar, sığınmacıların sığınma başvurusu yapmaya ve daha güvenli bir bölgede yaşamaya hakkı var. Bu gerçekleşene kadar tüm ülkeler onları kabul etmeli" şeklinde konuştu.

"İtalya’nın tutumu insanlık dışı"

Tima Kurdi özellikle Akdeniz üzerinden İtalya kıyılarına ulaşmaya çalışan sığınmacılara karşı İtalyan hükümetinin sert tutumunu da eleştirdi. Kurdi "İtalya Libya'daki savaşı destekledi. Bu yüzden bu durumdan sorumlular. 'Bırakın botlarda ölsünler, boğulsunlar... Sınırları açmıyoruz' şeklindeki temel prensip beni çok üzüyor. Bunu nasıl bir insan söyleyebilir? Bu insanlık dışı ve kabul edilemez" şeklinde konuştu.

"Hayatımın en kötü günüydü"

Alan'ın babası Abdullah Kurdi "2 Eylül 2015 hayatımın en kötü günüydü" diyor. Baba Kurdi o gün sadece küçük oğlu Alan'ı değil, eşini ve bir oğlunu daha kaybetti. "Deniz, karım Rihane ve oğulların Ghaleb ve Alan'ı yuttuğunda neler yaşadığımı tahmin bile edemezsiniz" diyor.

Abdullah Kurdi Kanada'ya sığınma başvurusu reddedilince çözümü insan tacirlerine ailesini Yunanistan'ın Kos adasına götürmeleri için para ödemekte bulmuştu. Parayı Kanada'ya sığınma başvurusu kabul edilen kız kardeşi Tima göndermişti. Ancak Kurdi ailesini taşıyan bot, denize açıldıktan sadece birkaç dakika sonra Ege'nin sularına gömülmüştü.

Tima ve Abdullah Kurdi yaşananların ardından savaştan etkilenen çocuklara yardım için Kurdi Vakfı'nı kurdu. "Alan'ın babası Abdullah Kurdi'nin tek dileği "yardıma ihtiyaç duyan masum çocuklara yardım eli uzatılması".

Tima Kurdi, ailesinin Suriye'den kaçışını ve yaşayacak yeni bir ev arama rüyasını kitaplaştırdı. Tima Kurdi’nin "The Boy on the Beach" (Sahildeki çocuk) adlı kitabı Nisan ayında yayımlandı.

Alistair Walsh

