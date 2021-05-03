Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Çanakkale altın madeni için Kirazlı’da yüz binlerce ağacı kesen ve ruhsatı uzatılmadığı için milyar dolarlık dava açmaya hazırlanan Alamos Gold’un yatırımcılarına, açacağı tahkim davasının Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini duyurduğunu yazdı.

Toker, “Alamos Gold, Türkiye’ye meydan okuyor” başlıklı bugünkü yazısında, şirketin geçen hafta (28 Nisan) “2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarını” duyurduğu 30 sayfalık açıklama metninde dikkatini çeken şu kısımları aktardı:

– Nisan-haziran dönemi mali tablolarında Kirazlı kaynaklı şirket kaybının 215 milyon dolar olması bekleniyor.

– Alamos Gold, ocak-nisan döneminde, Kirazlı'da faal kalabilmek için “hükümet ve halkla ilişkiler girişimleri” için 1.5 milyon dolar harcadı. Tahkim sürecinde şirketi faal tutma maliyetinin yılda 1-2 milyon dolar olması bekleniyor.

– Türkiye Cumhuriyeti aleyhine “yatırım anlaşması”na dayanarak açılacak davadaki tutarın, şirketin Türk varlıklarının değerini temsil eden 1 milyar doları aşması bekleniyor.

“Alamos Gold açacakları davayla Türkiye ekonomisinin olumsuz etkileneceğini söyleyecek kadar yüksek bir özgüvene sahip. Tam bu noktada, tahkimin ardından kısa süre önce yönelttiğimiz sorular hâlâ önemini koruyor. Kanada merkezli Alamos Gold'un Türkiye'de kurduğu Doğu Biga'nın sahipliği daha sonra değişmişti. Ticaret Sicili'nden sürdüğümüz izlere göre Doğu Biga'nın sermayedarı birkaç yıl önce Hollanda merkezli Alamos Gold oldu. Şirket şimdi bu milyar dolarlık davayı Türkiye ile Hollanda arasındaki yatırım anlaşmasına dayanarak açacağını söylüyor” diye yazan Toker, şu soruyu yöneltti:

“Şirket merkezi Kanada olmasına karşın, Kirazlı madencilik ruhsatının, tahkimi mümkün kılan Hollandalı Alamos Gold sahipliğindeki Doğu Biga'ya hangi nedenle ve nasıl geçti?”

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