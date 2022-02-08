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Kültür-Sanat

'Alamanya: Gurbet Türküleri' konseri | Sirkeci’den Münih’e doğru kalkan bir tren İş Sanat'ta

Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya giden gurbetçilerin gerçek hikâyelerinden yola çıkarak hazırlanan ‘Alamanya: Gurbet Türküleri’ konseri, 10 Şubat Perşembe saat 20.30’da İş Sanat'ın İş Kuleleri Salonu’nda seyirciyle buluşacak

08 Şubat 2022 16:18

T24 Kültür Sanat

İş Sanat 22. yeni sezonunda yeni bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. 1961 yılında Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya giden gurbetçilerin gerçek hikâyelerinden yola çıkarak hazırlanan 'Alamanya: Gurbet Türküleri' konseri, 10 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak.

Sirkeci’den Münih’e doğru kalkan trende başlayan memleket özleminin, gurbette hikâyelerin türkülerle anlatıldığı konserin içeriği, gurbetçilerin anılarından ve mektuplarından oluşturuldu. Konserde seslendirilecek türküleri ise besteci ve bağlama ustası Coşkun Karademir derledi. 

Konserde Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ gibi Türk halk müziğinin usta isimlerinin eserleri Gülcan Opel’in yanı sıra, solistler Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar’ın sesiyle hayat bulacak. Solistlere eşlik eden orkestranın başında ise Cenk Erdoğan yer alıyor.

Anılar, mektuplar ve gerçek hikâyelerden oluşan Diaspora Türk tarafından derlenen metni, Yiğit Sertdemir yönetmenliğinde tiyatro oyuncusu Gülçin Kültür ve Şerif Erol seslendirecek.

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