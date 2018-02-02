Alakır Vadisi'ndeki çevreci çiftin, HES şirketi tarafından kesilen suları 116 gün sonra yeniden aktı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Alakır Vadisi'nde, HES'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Tuğba Günal ve Birhan Erkutlu çiftinin, HES şirketi tarafından evlerinin hemen yanındaki arazi kazılarak kesilen yer altı su kaynağı, 116 gün sonra mahkemeye kararıyla tekrar aktı.

Beydağları'nın zirvesinden doğup, Kumluca'dan Akdeniz'e dökülen, yaklaşık 70 kilometrelik Alakır Nehri'nin bulunduğu, 15 yıl önce dağlık köy konumundaki Kuzca Mahallesi'ne yerleşen Tuğba Günal ve Birhan Erkutlu, yıllardır HES'lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor. Son olarak geçen yılın Aralık ayında, Bakanlar Kurulu kararıyla Alakır'da 2 HES projesinin bulunduğu 724 bin metrekarelik alan 'Kesin Korunacak Hassas Alan (Birincil)', 8 milyon 322 bin metrekarelik alan 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı (İkincil) ve 251 bin metrekarelik alan da 'Sürdürülebilir ve Kontrollü Kullanım Alanı (Üçüncül)' ilan edildi. Bu karar sonrasında, 3 HES projesi de yapılamaz hale geldi.

Doğayı seçtiler

Tuğba Günal ve Birhan Erkutlu, yaklaşık 15 yıl önce, İstanbul'daki yaşamlarını bırakıp, Alakır Vadisi'nde nehre yakın bir arazi satın aldı. Çift, önce çadırda ardından 'yuva' adını verdikleri toprak evlerinde yaşamaya başladı. Çiftin, toprak evlerine komşu arazi, 'Metamar- Dedegöl' enerji şirketinin şantiye şefi tarafından satın alındı. Çiftin arazisine yeraltından giden su kaynağının yönü, kepçeyle kazılarak değiştirildi.

200 metreden su taşıyorlardı

Sularının kesilmesinden sonra 116 gündür 200 metre uzaklıktaki Alakır Nehri'nden bidonlarla engebeli arazide taşıdıkları suyla hayatlarına devam eden çift, Kumluca 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ihtiyati tedbir talebiyle 'suya el atmanın önlenmesi' suçlamasıyla dava açtı. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda, doğal kaynak suyunun bulunduğu çeşmeden tedbiren boru hattı geçirilerek, çiftin su ihtiyacının karşılanmasına karar verdi. Heyet, bu konuda da icra müdürlüğünü görevlendirdi. Mahkeme kararı doğrultusunda çifte bugünden itibaren su verilmeye başlandı.

HES şirketinin hayratından su çekildi

Mahkeme kararını sevinçle karşılayan çift, icra memuru ve bilirkişi gözetiminde su tesisat ustası tarafından sularının götürüldüğü hayrattan yaşam alanlarına su hattı döşendiğini açıkladı. Bu süreçte maddi ve manevi desteğini, duasını, ilgisini, sevgisini eksik etmeyen dostlarına sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklamayla teşekkür eden çift, “Mahkemenin aldığı bu ara karar ile birlikte 116 gün sonra suyumuza kavuşmuş olduk. Hukuki süreç devam edecek. Davanın sonunda da adaletin nihai olarak yerini bulacağına ve bizi susuz bırakmayacağına inanıyoruz" dedi.

Mahkeme masrafları için tablo satışı

Sularının kesilmesi nedeniyle açtıkları davanın masrafını karşılayabilmek için 1999 yılında yaptığı 'Binyılın Son Tuvalleri' serisinden, 'Çölde' adlı, bez üzerine akrilik çalışmasını 5 bin liraya sattığını kaydeden Birhan Erkutlu, davanın ek masraflarını karşılayabilmek için yine aynı seriden 'Sirk' adlı 109x109 santimetre boyutunda, bez üzerine karışık malzemeyle yaptığı çalışmayı da satılığa çıkardığını belirtti. Erkutlu, “HES'lere karşı açtığımız davaların masraflarını oluşturduğumuz Alakır’ın Sesi müzik albümleri ile karşılamıştık. Nehri korumaya aldırıp o bölgede planlanan 2 HES'i iptal ettirdik. Şimdi de kendi suyumuzu HES'çilerden geri almak için resim çalışmalarımızı satıyoruz" dedi. (DHA)