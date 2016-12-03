Aladağ'da kızını kaybeden baba 'Bakan Çelik'in önünü kapatıyor' diye tabutun başından uzaklaştırıldı!

Adana'daki yurt faciasında yaşamını yitiren çocuklar için düzenlenen cenaze töreninde yangında çocuğunu kaybden baba AB Bakanı Ömer Çelik'in önünü kapattığı için kızının tabutu önünden uzaklaştırıldı. O anlar canlı yayında kameralara yansıdı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde yurtta çıkan yangında 11 çocuk ve 1 görevli yaşamını yitirmiş, 22 kişi yaralanmıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre; cenaze töreninde tabutun başında bekleyen baba AB Bakanı Ömer Çelik'in önünde durduğu için uzaklaştırıldı. Baba uzaklaştırılırken AB Bakanı Ömer Çelik'in önü açıldı ve gazetecilerin kadrajına girdi.