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Aladağ'da kızını kaybeden baba 'Bakan Çelik'in önünü kapatıyor' diye tabutun başından uzaklaştırıldı!

Yurt faciasında yaşamını yitiren 12 kişiden 6'sı aynı köyde defnedildi

03 Aralık 2016 21:49

Adana'daki yurt faciasında yaşamını yitiren çocuklar için düzenlenen cenaze töreninde yangında çocuğunu kaybden baba AB Bakanı Ömer Çelik'in önünü kapattığı için kızının tabutu önünden uzaklaştırıldı. O anlar canlı yayında kameralara yansıdı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde yurtta çıkan yangında 11 çocuk ve 1 görevli yaşamını yitirmiş, 22 kişi yaralanmıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre; cenaze töreninde tabutun başında bekleyen baba AB Bakanı Ömer Çelik'in önünde durduğu için uzaklaştırıldı. Baba uzaklaştırılırken AB Bakanı Ömer Çelik'in önü açıldı ve gazetecilerin kadrajına girdi.

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