Adana Büyükşehir Belediye Başkanı: Yurt yangınında ihbar geç yapıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Aladağ ilçesinde yaşanan 11 çocuğun ve bir eğitmenin hayatını kaybettiği yurt faciasıyla ilgili olarak "İtfaiye ekibimiz büyük bir hızla olay yerine ulaştı. Ancak ihbar geç yapılmıştı ve yangın bütün binayı sarmıştı. Kaybın sebeplerinden biri ihbarın geç yapılması. İtfaiyemiz ulaştığında birkaç dakikalık yangın değildi. Belki yarım saatlikti" dedi.

Aladağ'daki özel öğrenci yurdunda meydana gelen faciayla ilgili açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şöyle konuştu:

"Bizim suçumuz değil veya o suçlu, bu suçlu gibi bir dil kullanmayı doğru bulmuyorum, ancak olayın doğu bilinmesi gerekiyor. Bugün yapmamız gereken can kayıplarımızdan üzerimize düşen acı dersi almak, özeleştiri yapmak ve bir daha tekrarlanmamasına çalışmak.

"İtfaiye ekiplerimiz olay yerine ihbarın alınmasından itibaren 1 dakika içinde ulaştılar ama zamanında yetişemediler! Çünkü, arkadaşlarımız ulaştığında, elektrik kontağından çıkan yangın binayı sarmış, alevler üst kattaki saçaklardan dışarıya savrulmaya başlamıştı. Kaybın sebeplerinden biri ihbarın geç yapılması. İtfaiyemiz ulaştığında birkaç dakikalık yangın değildi. Belki yarım saatlikti. Bu sürede binanın masif ağaç taban ve duvarları tutuşmuş, sentetik malzemeden yapılma halılar yangını hızlandırmış."

Çocukların panikle bütün kapıları zorladıklarını tahmin etmenin güç olmadığını da kaydeden Sözlü "Kapıların tamamı PVC dediğimiz plastik. Kilitli olmasalar da, ateşi gördükleri anda eğilip bükülüp açılamaz hale gelmişler. Kurtulan çocuklarla konuştuğumuzda açamadıklarını kendileri de söylüyor zaten. Arkadaşlarımız portatif merdivenlerle ulaştıkları noktalarda camlardan çıkararak kurtardı onları" dedi. Bazı çocukların camlardan atlayarak ve vücutlarında kırıklarla kurtulduğu hatırlatılan Sözlü, "İtfaiye ekiplerimiz gittikten sonra camdan atlayan bir tek çocuğumuz yok. Yangının başladığı andan ihbarın yapıldığı ana kadar geçen sürede atlamışlar" diye konuştu.

"Denetim yetkimiz yok"

Belediye olarak bu kurumları denetleme yetkisine sahip olmadıklarını vurgulayan Sözlü, şöyde devam etti:

"Belediyelerin bu tip kurumlarla ilgili sorumluluğu bir defaya mahsus, işyeri açma ruhsatı verilirken, mülki idarenin istediği uygunluk raporlarını vermekle ilgili. Hem yılda iki kere yapılması gereken rutin denetimlerin hem de binada yapılan değişikliklerin denetimi mülki idare amirlerinin yetkisinde. Bu yurtların benzeri binlerce var ülkemizde."