Kılıçdaroğlu, yurt faciasının yaşandığı Aladağ'ı ziyaret etti: Devleti akılla yönetenler önlemi önceden alır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'nın Aladağ İlçesi'nde 10'u öğrenci, 1'i çocuk, 1'i eğitmen toplam 12 kişiye mezar olan yurda karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu, "devleti akılla yönetenlerin önlemi önceden alacağını" söyledi.

CHP'nin 'Ülkemizi Böldürmeyeceğiz' adlı ilk miting için Adana'ya gelen Kılıçdaroğlu, beraberindeki Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Tekin Bilgin, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, bölge milletvekilleri, il yöneticileriyle birlikte karayoluyla Aladağ İlçesi'ne gitti. 28 Kasım akşamı çıkan yangında 12 kişiye mezar olan özel yurda gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, binanı giriş bölgesine kırmızı karanfil bıraktı. Ardından yurt önünde bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, aileleri taziye dileklerini iletti. Çocukları sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Son derece üzgünüm, bütün Türkiye üzgün. Çocuklarımızı kaybettik, anneleri ve babaları onları büyük umutlarla buraya göndermişti. Okuyacaklardı, elleri ekmek tutacaktı. Ailelerine gururla dönecekti. Ama bir yangın sonucu hayatlarını kaybettiler. Hep kazalar olduktan sonra ders çıkartmaya çalışıyoruz, oysa akıllı insanlar, devleti akılla yönetenler, devleti birikimle yönetenler önlemleri önceden alırlar. Bu tür kazalara yol açılmamasını sağlarlar. Buradan tekrar hükümete çağrıda bulunuyorum. Yurtlar konusunda titiz olun, gencecik fidan gibi çocuklarımız orada. Anneler babalar büyük umutlarla çocuklarını buraya gönderiyor. Bu çocuklara sahip çıkmak hepimizin ortak görevi. Bunun siyaseti olmaz. Bu çocukların okuması için bu çocukların geleceği için bu çocukların Türkiye'nin geleceği açıcısından umut olduklarını unutmayarak hep birlikte çaba harcamamız ve bunlarına çalışmalarına okumalarına katkı vermek gerekiyor. Umarım bu olay hepimize ders olur, bütün annelere ve babalarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin."

Kılıçdaroğlu, daha sonra Aladağ Kaymakamlığı'na giderek yetkililerden bilgi aldı.