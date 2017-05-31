Aladağ sanıklarından çocuklarını kaybeden ailelere 30 biner lira "Şikayetini geri çek" parası!

11'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği Aladağ yurt faciasıyla ilgili davada sanıklar dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Faciada kızını kaybeden anne "tarikat üyelerinin şikâyetten vazgeçmeleri için kendilerine para teklif ettiğini" söyledi. Sanık avukatları ailelere yatırdıkları 550 bin liranın dekontunu mahkemeye sundu. Mağdur ailelerinden biri, "Biz satılık değiliz, köyden yaya geldim, devlet 5 kuruş vermedi" dedi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar tarikatına ait öğrenci yurdunda 11’i çocuk 12 kişinin can vermesine ilişkin 7 sanıklı dava dün Kozan’da görülmeye başlandı. Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz ve Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Murat Kibritoğlu'nun haberine göre, Kozan Adliyesi’ndeki yer darlığı sebebiyle duruşma Kozan Ticaret Odası’nın konferans salonunda görüldü. CHP milletvekilleri ve 15 civarında baro başkanı duruşmayı izledi.

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İtfaiyeyi suçladılar

Faciada kızını kaybeden yurt müdürü Cumali Genç, ifadesinde, binada yangın tüplerinin olduğunu öne sürerek, "Tüpler o gün bakıma alınmıştı. Yedeği bırakılmadıysa bu şirketin suçudur" dedi. İtfaiyenin kusurlu olduğunu savunan Genç, "2 itfaiyeci vardı. Çocuklar vatandaşların getirdiği merdivenle kurtarıldı. Kızların bulunduğu 3. kata uzanan sepetli bir yangın merdiveni yoktu. İtfaiyecilerin ağır ihmali vardır" dedi. Diğer altı sanık da itfaiyeyi suçladı.

İkinci oturumda faciadan yaralı kurtulan dört çocuğun ifadeleri alındı. F.Z.A. ifadesinde, "Üçüncü kattaydım. Akşam 19 sularıydı. 'Koku geliyor, yangın var’ dediler. Yangın merdivenini zorladık, açılmadı. Kolu yoktu. Plastik kapılardı. İki yıldır yurtta kaldığımdan kapıların kapalı olduğunu biliyorum" dedi.

Veliler ise Aladağ Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürlerinin kendilerini yurda yönlendirdiğini kaydetti. İlçede devlete ait yurt yıkıldığı için çocuklarını bu yurda göndermeye mecbur kaldıklarını ifade etti. Kızı Neslihan’ı faciada kaybeden, bir kızı yaralı kurtulan Teslime Aydoğdu tarikat mensupları tarafından şikâyetçi olmamaları için kendilerine para teklif edildiğini söyledi. Yurt Müdürü Genç’in avukatları tarafından verilen dilekçede de toplam 550 bin liranın ailelere yatırıldığı konusunda mahkeme bilgilendiriliyor. Dekontların ekli olduğu dilekçede şu ifadeler yer alıyor: “Olayda şikayetçi olup olmadıklarına bakılmaksızın vefat edenlerin her birine 30.000 lira, yaralananların her birine 10.000 lira olmak üzere toplam olarak 550.000 lira ödeme yapıldığına dair dekontların sayın mahkemenize arzı hakkındadır. Gereğini takdirlerinize arz ederiz.”

Mağdur yakınlarından birine ulaşan dekontta ise parayı gönderenin Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği olduğu bilgisi yer alıyor.

"Biz satılık değiliz"

Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına ve aileleri tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Duruşma 19 Temmuz’a ertelendi. Çıkışta ölen çocukların yakınları ile sanık yakınları arasında arbede yaşandı. Mağdur ailelerinden biri, ‘Biz satılık değiliz, köyden yaya geldim, devlet 5 kuruş vermedi’ dedi.

'Ölüm' yurdu yıkıldı

Aladağ’da 12 kişiye mezar olan kız öğrenci yurdunun geçen hafta sessiz sedasız yıkıldığı ortaya çıktı. Ailelerin avukatlığını üstlenen Sosyal Haklar Derneği Genel Sekreteri Can Atalay, bir binanın ancak belediyenin izniyle yıkılabileceğini ifade ederek, dava dosyasında böyle bir belgenin bulunmadığını ifade etti ve yıkımın delil yok etme anlamına geldiğini ileri sürdü.