Aladağ Araştırma Komisyonu AKP üye vermediği için 2 aydır çalışmalara başlayamadı

11’i çocuk 12 insanın yanarak öldüğü Aladağ faciasıyla ilgili TBMM’de 4 siyasi partinin kabul edilen önergeleriyle 1 Aralık 2016 günü Araştırma Komisyonu kurulması kararı alındı. Ancak, ocak ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen komisyon çalışmaları başlamadı.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, TBMM’de kurulmasına karar verilen Aladağ Araştırma Komisyonu’nun iktidar partisi tarafından üye verilmemesi nedeniyle çalışmalarına başlayamadığını bu arada tutuklu bulunan 4 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Tümer, "Komisyon kurulması kararına rağmen AKP grubundan herhangi bir üye verilmedi. Dolayısıyla komisyonun kurulması hiçbir işe yaramadı. Bu arada yangınla ilgili tutuklananlar birer birer tahliye ediliyor. Çocuklarımızın ve ailelerinin anısına saygı gösterilsin. Başka çocuklarımız ölmesin" dedi.

Yangınla ilgili tutuklu bulunan 4 kişinin tahliye edilmesine tepki gösteren Tümer, sorumluların bir an önce gerekli cezaya çarptırılmasını diledi. Yangın sonrası kamuoyuna da sunulan bilirkişi raporunun ihmaller zincirini ortaya serdiğini belirten Tümer, "Aladağ halkı, Adanalılar, tüm Türkiye adalet istiyor. Çocuklarımızın hayatlarını hiçe sayanlar cezasız kalmamalı" diye konuştu.

"12 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının hâlâ hafızalardaki tazeliğini koruduğunu, yürekleri dağlamaya devam ettiğini" kaydeden Tümer, tahliye edilen 4 dernek yöneticisi ile birlikte hatalar zincirine göz yuman diğer sorumluların da adalet önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan araştırma komisyonunun gerekli inceleme ve çalışmaları 7 Aralık 2016 gününden bu yana gerçekleştiremediğini belirten ve bu duruma tepki gösteren Tümer, "Çünkü komisyon kurulması kararına rağmen AKP grubundan herhangi bir üye verilmedi. Dolayısıyla komisyonun kurulması hiçbir işe yaramadı. Bu arada yangınla ilgili tutuklananlar birer birer tahliye ediliyor. Çocuklarımızın ve ailelerinin anısına saygı gösterilsin. Başka çocuklarımız ölmesin" dedi.

Aladağ Komisyonu 1 Aralık 2016’da kuruldu

TBMM Genel Kurulu’nun 1 Aralık 2016 tarihli oturumunda 4 siyasi partinin Aladağ faciasıyla ilgili verdikleri araştırma komisyonu kurulması önerisi kabul edildi. Araştırma Komisyonu'nun 15 kişiden oluşması ve gerektiğinde Ankara dışında çalışması da oylanarak kabul edildi, 3 aylık süresi olan komisyon çoğunluk üyeye sahip AKP tarafından üye verilmeyince çalışmalarına başlamadı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 1 Aralık oturumunda şöyle demişti:

"Acımız gerçekten çok büyük. O gece hepimizin yüreğine büyük bir ateş düştü. Bu duyguyu, bu acıyı ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum doğrusu. Bu çocuklar, ailelerinin umudu olduğu gibi gerçekten Türkiye'nin de umudu olan çocuklardı. Bu vesileyle, kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine, milletimize sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

"Kaybedilen hiçbir canın telafisi yoktur. Bu olayda kusuru, ihmali olan kim varsa hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynak ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yla birlikte o gece Aladağ ilçemize gittik. Bu süreçte devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik ve ailelerimizin, yaralılarımızın yanında olduk. Ailelerimizi tek tek ziyaret ettim ve böylesine acılı bir günde, bir anne olarak acılarını, hüznü paylaşmak için yanlarında olduk. Millî Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz da hemen olayın sabahında Adana’ya geldi ve olayı da yakından takip ettiler. Bizler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak o gece kriz merkezimizi oluşturduk ve 32 psikososyal destek ekibimizle birlikte hem olay yerinde hem hastanelerde, Adli Tıp Kurumunda ailelerimizin yanında olduk, onları destekledik. Evet, bundan sonraki süreçte de ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Maddi, manevi tüm imkânlarımızı seferber ederek acılarını hafifletmeye gayret edeceğiz.

"Saygıdeğer milletvekilleri, bu elim hadiseyle alakalı, hükûmetimizin gerek şüpheliler gerekse mağdurlarla alakalı ne gerekiyorsa yapacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Aladağ’da da yaptığım açıklamada belirttiğim gibi, milletimiz olayın bütün yönleriyle ve titizlikle araştırılacağından emin olsun. Bu olay aydınlatılacak ve sorumlular en ağır şekilde hesabını verecektir, cezasını çekecektir. Konu hem idari hem de adli olarak araştırılmaya, soruşturulmaya başlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi de üzerine düşeni yapacak ve araştırma komisyonu oluşturulacak, konuyu bütün yönleriyle ele alacak. Buna benzer olayların bir daha yaşanmaması için yurtlarda alınması gereken tedbirler tespit edilecek. Bu elim olay, bizlere çocuklarımızın eğitimi ve barınması noktasında ne kadar hassas davranmamız gerektiğini bir kez daha göstermiştir."