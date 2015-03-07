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Alaçatı'da Diyanet protestosu: Yaşam tarzıma müdahale etme

Alaçatı'da Diyanet'e tahsis edilen arazileri protesto eden vatandaşlar yağmurun altında eylem yaptı

07 Mart 2015 18:29

Alaçatı'da Diyanet'e tahsis edilen arazileri protesto eden vatandaşlar yağmurun altında prrotesto gösterisi düzenledi. Eylem yapan CHP'lilerin elinde 'Yaşam tarzıma müdahale etme' yazan bir pankart vardı. Alaçatı Ot Festivali'nin düzenlendiği alanda arazi devrinden sonra artık festivalin düzenlenmesine izin verilmemişti.

Sörf, yeme içme kültürü ve eğlence hayatıyla tanınan dünyaca ünlü turizm beldesi Alaçatı'da bugün eylem vardı. 22 dükkan ve 80'in üzerinde el sanatları tezgahının Diyanet'e devri için tahliye tebligatı yapılması üzerine Alaçatılılar yağmur altında toplandı. Kahveler Meydanı'ndaki buluşmada, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran konuşma yaptı.

Açıklamanın ardından kalabalık, protestoya katılmayan esnafın dükkanlarına giderek, "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları eşliğinde karanfil dağıttı, "Korkmayın" dedi.

 

Çeşme Alaçatı'nın yanındadır

 

Banu Şen'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, öte yandan Oran açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Çeşme yarımadası Alaçatı'nın yanındadır. Bugün burada yapılmaya çalışılan yarın Ildır'a Dalyan'a Çiftlik'e Merkez Çeşme'ye yapılacaktır. Bu yüzden bugün burada omuz omuzayız. Karanlığa geçit vermeyeceğiz. Özgürlüğümüze, yaşam tarzımıza dokunmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bu sağanak yağmur altında bize destek verenlere çok teşekkür ederiz. Aramızda bulunmayan hala daha esnaf var. Kendileri için uğraşmıyorlar hala daha korkuyorlar ve bir ümitle bekliyorlar. "

Oran açıklamasının sonunda AKP Çeşme İlçe Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından sorunun çözüleceği duyurusu yaptığını da ekleyerek, "Umarız dedikleri gibidir" diye ekledi.

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