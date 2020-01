Alacakaranlık serisinin son filmi, 11 dalda Ahududu Ödülü'ne aday

Amerikan sinemasının "en kötülerine" verilen "Ahududu Ödülleri"ne (Razzie Award) bu yıl Türkiye'de "Alacakaranlık" adıyla gösterime giren "Twilight" serisinin sonuncu filmi olan "Alacakaranlık Şafak Vakti Bölüm 2 (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2)" damgasını vurdu.

Güzel Bella, vampir Edward Cullen ve kurt adam Jacob Black arasındaki aşk üçgenini anlatan Twilight serisinin son filmi, en kötü film, en kötü kadın ve erkek oyuncu dahil 11 alanda aday gösterildi.

Ahududu Ödüllerinin diğer adayları arasında "Battleship" ve "The Oogieloves in the Big Balloon Adventure"ın yanı sıra geçen yılın ödül şampiyonu Adam Sandler'in "That's My Boy" adlı filmi de yer alıyor.

Oscar ödül töreninden bir gün önce 23 Şubat'ta sahiplerini bulacak Ahududu Ödülleri adayları şöyle:

En Kötü Film:

Battleship,

The Oogieloves in Big Balloon Adventure,

That's My Boy,

A Thousand Words,

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2



En Kötü Yönetmen:

Sean Anders (That's My Boy)

Peter Berg (Battleship)

Bill Condon (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2)

Tyler Perry (Good Deeds / Madea's Witness Protection)

John Putch (Atlas Shrugged Part II)



En Kötü Kadın Oyuncu:

Katherine Heigl (One For the Money)

Milla Jovovich (Resident Evil: Retribution)

Tyler Perry (Madea's Witness Protection)

Kristen Stewart (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 / Snow White and the Huntsman)

Barbra Streisand (The Guilt Trip)



En Kötü Erkek Oyuncu:

Nicolas Cage (Ghost Rider: Spirit of Vengeance / Seeking Justice)

Eddie Murphy (A Thousand Words)

Robert Pattinson (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2)

Tyler Perry (Alex Cross / Good Deeds)

Adam Sandler (That's My Boy)



En Kötü Kadın Yardımcı Oyuncu:

Jessica Biel (Playing For Keeps / Total Recall)

Brooklyn Decker (Battleship / What to Expect When You're Expecting)

Ashley Greene (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2)

Jennifer Lopez (What to Expect When You're Expecting)

Rihanna (Battleship)



En Kötü Erkek Yardımcı Oyuncu:

David Hasselhoff (Pirannha 3-DD)

Taylor Lautner (The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2)

Liam Neeson (Battleship / Wrath of the Titans)

Nick Swardson (That's My Boy)

Vanilla Ice (That's My Boy)



En Kötü Senaryo:

Atlas Shrugged Part II

Battleship

That's My Boy

A Thousand Words

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2."



Geçen yıl ünlü oyuncu Adam Sandler'in başrolünü oynadığı "Jack and Jill" filmi, "Ahududu Ödülleri"nin hepsini kazanarak kırılması güç bir rekora imza atmıştı. Filmde hem aile babası Jack'i hem de Jack'in belalı ikiz kızkardeşi Jill'i canlandıran Sandler, en kötü erkek ve en kötü kadın oyuncu ödüllerinin yanı sıra en kötü çift ve en kötü senaryo yazarı ödüllerini de layık görülmüştü. 74 milyon gişe geliri getiren film, Razzie'nin 32 yıllık tarihinde bütün ödülleri toplayan tek film olmuştu.