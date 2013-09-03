Alacakaranlık anında ruhsuz bedenler

Çağdaş sanatın yükselen isimlerinden Francesco Albano’nun ‘On the Eve’ (Alacakaranlık Anı) başlıklı Türkiye’deki ilk kişisel sergisi dün akşam Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi Tek Kubbe’de açıldı.

Albano, insan bedenini deforme ederek yarattığı sıra dışı formları, ana malzemesi olan balmumu ve polyesterin tüm gerçekçiliği ile gözler önüne seriyor. Bedenin, deri ve kemik gibi en temel yapısal verilerini işleyen sanatçı, izleyiciyi tinden ve histen arındırılmış gibi görünen cansız formların etrafa yaydığı ürperti ile baş başa bırakıyor.

Alacakaranlık anı...

Sanatçı, sergisine verdiği adın kendisi için ne ifade ettiğini şu sözlerle açıklıyor:

'Alacakaranlık, hiç bir şeye atıfta bulunmayan bir zaman dilimi. İşlerim, gecenin sabaha en yakın olduğu bu an’a gönderme yapıyor. Bu, yenisinin ve tazesinin geleceğini tasavvur bile edemediğin, potansiyel ve bitkin enerjilerle dolu ilkel bir boyut. Beden, ne geceden vazgeçebilir ne de gündüzü fark edebilir. Bu zaman dilimi, gece ve gündüz arasında, Tanrı’nın bile, eğer varsa, başka bir şeyle meşgul olduğu bir oyuk.'

Albano’ya göre ‘deri’ iç ve dış arasındaki en yakın sınır, kimlik, bir tür muhafaza alanı olarak yokluk ve arzu gibi hisleri temsil ederken; ‘kemik’ deriyi çerçeveleyen, taşıyan, ayakta tutan temel ve durağan bir yapı olarak fiziksel varlığı tamamlıyor.

1976 yılında İtalya’da doğan Francesco Albano, Carrara’daki Güzel Sanatlar Akade-misi’nden 2000 yılında mezun oldu, 2005’te İtalya Ulusal Heykel Ödülü MUIR’ı aldı. İlk kişisel sergisini 2008’de, ‘Everyday Bestiary’ başlığı altında Milano’da sergileyen Albano, son olarak 2011’de Venedik Bienali’ne paralel ‘The State of Art, Tese di San Cristoforo, Arsenale’ isimli karma sergide ve ‘P.I.E.T.A.S.’ isimli sergisiyle Studio9’da yer aldı.

Dört yıldır İstanbul’da yaşayan Albano’nun yolunu buralara düşürense heykeltıraş babası Stefano Albano ile Türk heykelinin büyük ismi Koray Ariş arasındaki yakın dostluk. Bir süre Ariş’in atölyesinde çalışan Albano, İstanbul’un dünya çağdaş sanatı için yeni bir platform olduğunu düşünüyor.

Sanatçının Galerist tarafından düzenlenen ‘On the Eve’ (Alacakaranlık Anı) başlıklı sergisi 20 Eylül tarihine kadar görülebilir.

Adres: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi Tek Kubbe, Boğazkesen Cad. Defterdar Yokuşu No: 2 Tophane, Beyoğlu.

(Hürriyet ve Radikal)