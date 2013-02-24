T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Alacakaranlık, 7 dalda Ahududu Ödülü'nü kazandı

'Alacakaranlık' serisinin son filmi 'Şafak Vakti-Bölüm 2', Ahududu Ödülleri'nde yılın en kötü filmi seçildi

24 Şubat 2013 14:20

Oscar Ödülleri öncesi, yılın en kötü filmlerine verilen Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıla damgasını vuran 'Alacakaranlık' serisinin son filmi oldu. Film, 7 dalda ödüle layık görüldü.

'Alacakaranlık' serisinin son filmi 'Şafak Vakti-Bölüm 2', Ahududu Ödülleri'nde yılın en kötü filmi seçildi.

Gişede 829 milyon dolarlık başarı yakalayan film, toplam 7 dalda ödül aldı.

Film, oyuncusu Kristen Stewart'a en kötü kadın oyuncu ödülü getirdi. Taylor Lautner en kötü yardımcı oyuncu ve Bill Condon ise en kötü yönetmen ödüllerini aldı.

Gecede gelenek bozulmadı. Ahududu Ödülleri'nin müdavimleri arasındaki ABD'li komedyen Adam Sandler, son filmi 'That's My Boy' ile hem en kötü erkek oyuncu hem de en kötü senaryo ödüllerini aldı.

Bu yıl şarkıcı Rihanna'ya da ödül geldi. Bilim kurgu 'Battleship' filmindeki rolüyle Rihanna, en kötü yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı.

Yılın en kötü yapımlarına verilen Ahududu Ödülleri, her yıl Oscar Ödülleri açıklanmadan bir gün önce veriliyor.

ETİKETLER

twilightalacakaranlıkahududu ödüllerihollywooden kötü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24