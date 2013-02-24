Alacakaranlık, 7 dalda Ahududu Ödülü'nü kazandı

Oscar Ödülleri öncesi, yılın en kötü filmlerine verilen Ahududu Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıla damgasını vuran 'Alacakaranlık' serisinin son filmi oldu. Film, 7 dalda ödüle layık görüldü.

'Alacakaranlık' serisinin son filmi 'Şafak Vakti-Bölüm 2', Ahududu Ödülleri'nde yılın en kötü filmi seçildi.

Gişede 829 milyon dolarlık başarı yakalayan film, toplam 7 dalda ödül aldı.

Film, oyuncusu Kristen Stewart'a en kötü kadın oyuncu ödülü getirdi. Taylor Lautner en kötü yardımcı oyuncu ve Bill Condon ise en kötü yönetmen ödüllerini aldı.

Gecede gelenek bozulmadı. Ahududu Ödülleri'nin müdavimleri arasındaki ABD'li komedyen Adam Sandler, son filmi 'That's My Boy' ile hem en kötü erkek oyuncu hem de en kötü senaryo ödüllerini aldı.

Bu yıl şarkıcı Rihanna'ya da ödül geldi. Bilim kurgu 'Battleship' filmindeki rolüyle Rihanna, en kötü yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı.

Yılın en kötü yapımlarına verilen Ahududu Ödülleri, her yıl Oscar Ödülleri açıklanmadan bir gün önce veriliyor.