Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Kampüsü Çorum’da açıldı

İSTANBUL, (DHA)- SİNPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’in katkılarıyla Çorum’da yapılan Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Kampüsü, açıldı. Avni Çelik’e aynı gün Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen törende ise ‘Fahri Doktora’ unvanı verildi. Avni Çelik, eğitime yapılan her katkının, ülkenin geleceğine yatırım anlamına geldiğini belirterek, “Türkiye’nin eğitimli insan potansiyeli arttıkça, gücümüze güç katacağız” dedi.

Sinpaş Holding Başkanı Avni Çelik’in Çorum’a kazandırdığı Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Kampüsü, düzenlenen törenle eğitim ve öğretimin hizmetine açıldı. Törene Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Alaca Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sinan Çalışkan katıldı.

“EĞİTİME DESTEK, GELECEĞİMİZE YATIRIMDIR”

Açılış töreninde konuşan Çelik, bugüne kadar Türkiye’ye çok sayıda yenilikçi gayrimenkul projeleri kazandırmaktan mutluluk duyduğunu ancak eğitime yaptığı katkıların çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Türkiye, son yıllarda her alanda çok önemli gelişmeler kaydetti ancak daha önümüzde çok yol var. Ülkemizin hedeflediği yüksek seviyeye ulaşması için en önemli unsur, eğitimdir. Türkiye’nin eğitimli insan potansiyeli arttıkça, gücümüze güç katacağız. Bu nedenle biz de eğitime destek vermeyi öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Eğitime yapılan katkı, Türkiye’nin geleceğine yatırımdır. Kampüsümüz, Çorum’a ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

AVNİ ÇELİK’E HİTİT ÜNİVERSİTESİ’NDEN FAHRİ DOKTORA

Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’e Hitit Üniversitesi tarafından ‘Fahri Doktora’ unvanı da verildi. Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Akademik Ödül ve Fahri Doktora Tevdi Töreni’ne katılan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Avni Çelik’e eğitime ve Çorum’a katkılarından dolayı teşekkür etti. Çelik ise ‘Fahri Doktora’ unvanına layık görülmekten gurur duyduğunu söyledi.

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