T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlunun dövdüğü kadın: O dayağı hak ettim!

Çift arasındaki kavganın, manken M.Ç.'nin çantasından eski sevgilisine ait kredi kartı çıkması nedeniyle başladığı öğrenildi

11 Temmuz 2015 14:46

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın torunu Alaattin Çakıcı'nın ise üvey oğlu olan Onur Özbizerdik'in adliyeden serbest kaldıktan hemen sonra dövdüğü manken sevgilisi M.Ç.'nin şikâyetinden vazgeçmek üzere savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. M.Ç. ifadesinde, "Onur beni dövmekte haklıydı" demiş.

 

3 saat boyunca dövdü

 

Onur Özbizerdik, Etiler'de bir restoranda tartıştığı gruba ateş açmış, günler sonra Şişli'deki bir otelde yakalanmıştı. Savcılıktan serbest bırakılınca da eski sevgilisi M.Ç.'yi zorla aracına alıp 3 saat ayakkabı ve yumrukla dövmüştü. "Çağırmalı koruma" verilen genç kadın, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe vererek şikâyetinden vazgeçti. Ancak M.Ç.'nin, şikâyetini çekmek üzere geldiği savcılıkta şaşırtıcı bir ifade verdiği ortaya çıktı. Sabah'ın ulaştığı ifadesine göre M.Ç., "Onur beni dövmekte haklıydı" dedi.

 

Kredi kartı tartışması

 

M.Ç.'nin ifadesi şöyle: "Olay günü Onur'la buluştuk. arabasına bindim. Çantamda eski sevgilime ait bir kredi kartı buldu, çok sinirlendi. Ben de Onur'u tahrik ettim, dövmeye başladı. Beni dövmekte haklıydı. Çünkü sinirlenmişti. Onur döverken araba hareket halindeydi. 'Aracı durdur ineceğim' dememe rağmen sürdü evet ama yine araçtan beni kendisi indirdi. 'Defol git' dedi ve aracı şoförü olan Adil Cesur durdurdu. Onur beni ölümle tehdit de etmedi. Ben onu çok sinirlendim. Ona olan kızgınlığım ve öfkem sebebiyle önceki ifademde 'Beni ölümle tehdit etti' dedim. Dövdüğü doğru. Ama ben Onur'u tahrik ettim. Haklı sebepleri vardı. Şikâyetçi değilim."

 

Avukatı doğruladı

 

M.Ç.'nin avukatı Ayhan Baykal'ın da savcılıktaki beyanında şaşırtıcı ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Yüzü tanınmaz hale gelen M.Ç.'nin, Onur'u tahrik ettiğini bu sebeple darp olayının gerçekleştiğini savunan Avukat Baykal'ın şunları söylediği öğrenildi: "Müsait bir yer bulup aracı durdurdukları sırada şüpheli Onur 'Defol git' diyerek müvekkilim M.Ç.'yi arabadan indirmiştir. Yani olayda kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu yoktur. Ortada bir suç yoktur. Şikâyetimizden vazgeçiyoruz." 

 

ETİKETLER

alaattin çakıcıüvey oğludayakhapisonur özbizerdik

İlgili Haberler

Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik serbest kaldı, manken sevgilisini hastanelik etti!

Özbizerdik, 'Kuzey Irak'ta bin 500 kişiyi vurdum' demişti

Alaattin Çakıcı'nın üvey oğluna yeniden yakalama kararı

Mahkemece serbest bırakılan Özbizerdik hakkında kız arkadaşını darp ettiği iddiasıyla yakalama emri çıkartıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24