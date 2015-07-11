Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlunun dövdüğü kadın: O dayağı hak ettim!

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın torunu Alaattin Çakıcı'nın ise üvey oğlu olan Onur Özbizerdik'in adliyeden serbest kaldıktan hemen sonra dövdüğü manken sevgilisi M.Ç.'nin şikâyetinden vazgeçmek üzere savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. M.Ç. ifadesinde, "Onur beni dövmekte haklıydı" demiş.

3 saat boyunca dövdü

Onur Özbizerdik, Etiler'de bir restoranda tartıştığı gruba ateş açmış, günler sonra Şişli'deki bir otelde yakalanmıştı. Savcılıktan serbest bırakılınca da eski sevgilisi M.Ç.'yi zorla aracına alıp 3 saat ayakkabı ve yumrukla dövmüştü. "Çağırmalı koruma" verilen genç kadın, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe vererek şikâyetinden vazgeçti. Ancak M.Ç.'nin, şikâyetini çekmek üzere geldiği savcılıkta şaşırtıcı bir ifade verdiği ortaya çıktı. Sabah'ın ulaştığı ifadesine göre M.Ç., "Onur beni dövmekte haklıydı" dedi.

Kredi kartı tartışması

M.Ç.'nin ifadesi şöyle: "Olay günü Onur'la buluştuk. arabasına bindim. Çantamda eski sevgilime ait bir kredi kartı buldu, çok sinirlendi. Ben de Onur'u tahrik ettim, dövmeye başladı. Beni dövmekte haklıydı. Çünkü sinirlenmişti. Onur döverken araba hareket halindeydi. 'Aracı durdur ineceğim' dememe rağmen sürdü evet ama yine araçtan beni kendisi indirdi. 'Defol git' dedi ve aracı şoförü olan Adil Cesur durdurdu. Onur beni ölümle tehdit de etmedi. Ben onu çok sinirlendim. Ona olan kızgınlığım ve öfkem sebebiyle önceki ifademde 'Beni ölümle tehdit etti' dedim. Dövdüğü doğru. Ama ben Onur'u tahrik ettim. Haklı sebepleri vardı. Şikâyetçi değilim."

Avukatı doğruladı

M.Ç.'nin avukatı Ayhan Baykal'ın da savcılıktaki beyanında şaşırtıcı ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Yüzü tanınmaz hale gelen M.Ç.'nin, Onur'u tahrik ettiğini bu sebeple darp olayının gerçekleştiğini savunan Avukat Baykal'ın şunları söylediği öğrenildi: "Müsait bir yer bulup aracı durdurdukları sırada şüpheli Onur 'Defol git' diyerek müvekkilim M.Ç.'yi arabadan indirmiştir. Yani olayda kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu yoktur. Ortada bir suç yoktur. Şikâyetimizden vazgeçiyoruz."