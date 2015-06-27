Alaattin Çakıcı'nın üvey oğluna yeniden yakalama kararı

Etiler'deki bir restoranda tartıştığı kişilere tabancayla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik'in, Nişantaşı'nda buluştuğu kız arkadaşı manken M.Ç.'yi dün akşam saatlerinde Sarıyer Kilyos'taki ormanlık alana götürdüğü ve kendisini ihbar ettiği düşüncesiyle darp edip yaralı halde bırakarak kaçtığı öne sürüldü. M.Ç.'nin polise şikayette bulunması üzerine, Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Telefonla sağlık ekiplerini arayan M.Ç., ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çakır'ın dişlerinden bazılarının ve burnunun kırıldığı öğrenildi.

Çeşitli suçlardan emniyette 6 kaydı bulunduğu belirtilen, Dündar Kılıç'ın torunu ve Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Özbizerdik, Etiler'de 30 Mayıs'ta kız arkadaşıyla gittiği lüks restoranda loca nedeniyle tartıştığı kişilere ateş açtıktan sonra restorandan kaçmış, olayda ölen veya yaralanan olmamıştı.

Şişli'deki bir otelde önceki gün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Özbizerdik, "meskun mahalde ateş ederek güvenliği tehlikeye sokma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti. Özbizerdik, "yurt dışına çıkış yasağı" ile "evine en yakın güvenlik birimine ayda bir kez imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.