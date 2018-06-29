Alaattin Çakıcı'nın avukatından Karar gazetesi yazarlarına yönelik ölüm tehdidiyle ilgili yeni açıklama

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Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Karar gazetesinin 6 yazarına yönelik ölüm tehdidinin 3 aylığına askıya alındığı belirtildi.

Çakıcı’nın avukatı Can Sevinç tarafından yapılan açıklamada, ‘Karar gazetesinin bir gün önce yapılan açıklamayı yayınladığı ve doğru çizgiye geldiği’ belirtilerek, “Çakıcı’nin buradan sevenlerine göndermiş olduğu mesaj üç (3) ay için iptal edilmiştir. Çünkü orada müvekkilimin rahmetli annesi ile ilgili sözü vardır. Aynı hatayı yapmazlarsa bu karar dondurulur” dendi.

Ne olmuştu?

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler öncesi AKP ve MHP tarafından kurulan "Cumhur İttifakı"na karşı yazılar kaleme aldıkları iddiasıyla 6 Karar yazarını ölümle tehdit etmişti.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, Çakıcı'nın tehdit ettiği yazarlara koruma verdi. Gazete binasının önünde polis aracı bekletilmeye başlanmıştı.

Instagram hesabından paylaşılıp bir süre sonra kaldırılan tehdit mesajında Çakıcı, daha önce yaptığı bir açıklamayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, “Erdoğan’a küstah sözler” başlığı ile haberleştiren gazeteye yönelik açık tehdit ifadeleri kullandı. Çakıcı’nın mesajı Karar gazetesi tarafından da haberleştirilmişti.