Çakıcı'dan Karar yazarlarına ölüm tehdidi

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler öncesi AKP ve MHP tarafından kurulan "Cumhur İttifakı"na karşı yazılar kaleme aldıkları iddiasıyla 6 Karar yazarını ölümle tehdit etti.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, Çakıcı'nın tehdit ettiği yazarlara koruma verdi. Gazete binasının önünde polis aracı bekletilmeye başlandı.

Instagram hesabından paylaşılıp bir süre sonra kaldırılan tehdit mesajında Çakıcı, daha önce yaptığı bir açıklamayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, “Erdoğan’a küstah sözler” başlığı ile haberleştiren gazeteye yönelik açık tehdit ifadeleri kullandı. Çakıcı’nın mesajı Karar gazetesi tarafından da haberleştirildi.

Alaattin Çakıcı, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamaları nedeniyle tartışma konusu olmuştu. ‘Basın danışmanı’ aracılığıyla servis edildiği belirtilen açıklamada Karar gazetesi yazarlarını isim vererek hedef alan Çakıcı, ağır hakaretlerde bulundu.

Çakıcı, Erdoğan'a ne demişti?

Çakıcı, önceki gün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında şunları söylemişti:

Devletimiz ve milletimiz, bugün ülkemizin bekası için özgür iradesiyle MHP’nin büyük gayretiyle, sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda yeni oluşumun başkanı seçilmesinde en büyük etken sayın Bahçeli ve yol arkadaşlarıdır.

Kasımpaşa’da doğan Rize Potamya asıllı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu aziz milletimiz ülkeyi yönetme iradesini kendisine teslim etmiştir. Halka konuşmasında ülkeyi terörden temizlediğinden bahsetti, herhalde daha yolun başında olduğumuzu unuttu. Devletimizin sigortası olan ülkücüler ile ilgili bir kelime dahi etmedi. Bir de ülkeyi sokak çetelerinden temizledik diyor. Bu sokak çeteleriyle ilgili söylemi KCK’nın Türkiye genelinde sokak yapılanması olan çeteleri mi anlatmak istiyordu.

Cumhur İttifakı’na oy verenler sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine değil, devletin bekası için sevse de sevmese de beka sorunu yaşayan devletimiz için sayın Tayyip Erdoğan’a oy vermiştir.

AKP’li olmayan ama devlet bekası için ona oy veren ve verdirenlerin onun selamına ve teşekkürüne ihtiyacı yoktur!

Buradan kendilerine şunu hatırlatmak isterim. Çevrendeki FETÖ'cüleri temizle. Devletin değişik kurumlarındaki AB ve ABD’ye hizmet eden hainleri temizlediğin sürece 'sözde değil pratikte' adalet kavramından elini çekmezsen, devlet aynı sıkıntıları gelecekte yaşayacaktır, lütfen unutma. Devletin sahibi sen değilsin! Devletin mihenk taşı ülkücüler ve devletine gönülden bağlı her etnik mozaikten olanlardır.

Bu Cuma günü sayın Bahçeli gibi namazdan çıktıktan sonra 'Ne mutlu Türk’üm diyene' diyebilecek kadar Türkiye sevdalısı mısın?

Sayın Cumhurbaşkanı; İnsanlar kriminal suçlu olabilir, çetelerin arkasında olan hani senin var ya, Trabzonlu, çirkin ve kel, sana gündüz imam gece papaz diyen Süleyman efendi mi hedef gösterdi. Sokak çeteleri hap satar, eroin satar, karı satar. Ekonomik koşullardan sosyal devlet olamadığımız için gasp yapar. Kapalı olarak kimi kastediyorsun?

Türkmen Alevilerinin, MAYAD’ın oylarını aldın. Konuşmanda neden onlara teşekkür etmedin?

Unutma! Sen yolcusun, Ülkücüler ve Türk Milliyetçileri, her etnik mozaiğe mensup vatan sevdalıları da hancılardır!

Annene, babana dua ettiğin gibi sayın Bahçeli’ye ve onun yol arkadaşlarına da dua et. Elinden ne gelirse de bana istediğini yapabilirsin.

Sokak çocuğu, sokak çetesi olmadığımı da o beyninin derinliklerine sok.

İnşallah nefsini yenersin, bu milletin hizmetkarı olursun. Eğer bunları yapabilirsen sana hakkımı helal ediyorum.

Başta devletin her kötü gününde, gövdesini ateşe koyan sayın Devlet Bahçeli’ye saygılar sunar, aziz milletimize saygılarımla arz ederim.