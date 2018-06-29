Alaattin Çakıcı'nın tehdidi nedeniyle yazılarına ara verdiği iddia edilmişti; Elif Çakır'dan açıklama

T24 Haber Merkezi

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, "Cumhur İttifakı"na karşı yazılar kaleme aldıkları iddiasıyla ölümle tehdit ettiği 6 Karar yazarı arasında bulunan Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan’ın tehdidin ardından yazılarına ara verdikleri iddia edildi. Konuya ilişkin T24’e açıklama yapan Elif Çakır, gazetedeki yazılarına ara verdiği doğruladı ancak bu kararı daha önce aldığını belirterek konunun Çakıcı ile alakalı olmadığının altını çizdi. Çakır konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Alaattin Çakıcı’nın tehdidi ile alakası yok. Sadece bir müddet yazmayacağım. İzin kullanacağım ama bunun Alaattin Çakıcı ile alakası olmadığını görebilirsiniz en son seçimden bir gün önce yazmıştım. Muharrem İnce röportajım vardı. O günden beri de yazmıyorum. Ara verdim.”

Elif Çakır, gazetedeki yazılarına ara vermesinin gerekçesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Öyle gerekti. Başta bir açıklama yapmak istemiyorum. Sadece bir müddet yazmayacağım. Gazetedeki arkadaşlarla ortak aldığımız bir karar. Ekip arkadaşlarımla ortaklaşa aldığımız bir karar sonucu bir müddet yazmayacağım. Bu bir hafta olur, iki hafta, üç hafta, üç ay… Bilmiyorum. Ama Alaattin Çakıcı ile alakası yok. Hiç bağlantısı yok. Öyle bir şeye prim verip de, ondan korkup yazmayacak halim yok. Bu çok haksızlık olur bana.”

Ne olmuştu?

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler öncesi AKP ve MHP tarafından kurulan "Cumhur İttifakı"na karşı yazılar kaleme aldıkları iddiasıyla 6 Karar yazarını ölümle tehdit etmişti.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, Çakıcı'nın tehdit ettiği yazarlara koruma verdi. Gazete binasının önünde polis aracı bekletilmeye başlanmıştı.

Instagram hesabından paylaşılıp bir süre sonra kaldırılan tehdit mesajında Çakıcı, daha önce yaptığı bir açıklamayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, “Erdoğan’a küstah sözler” başlığı ile haberleştiren gazeteye yönelik açık tehdit ifadeleri kullandı. Çakıcı’nın mesajı Karar gazetesi tarafından da haberleştirilmişti.