Alaattin Çakıcı'nın 17 adamı hakkında gözaltı kararı verildi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve buradan Ankara'daki Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledilen Alaattin Çakıcı'ya çalışan 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavı Vekili Ender Coşkun'un koordinesinde yürütülen soruşturmada Alaattin Çakıcı'nın Kırıkkale'de ev kiralayarak organize suç faaliyeti yürüttüğü belirtilen 17 adamı hedef alındı.

Gözaltı işlemlerine devam edilirken hakkında gözaltı kararı verilen kişiler arasında Çakıcı'nın avukatının da olduğu öğrenildi.

Alaattin Çakıcı'nın sağlık nedenleri nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hazırlanan özel odada tutulurken, hakkında düzenlenen ziyaretçi sınırını kaldıran sağlık raporu tartışmalara neden olmuştu.

Ardından da Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar ile il sağlık müdürü ve yüksek ihtisas hastanesi başhekimi görevden alınarak, haklarında soruşturma başlatılmıştı.