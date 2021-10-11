Alaattin Çakıcı'ya Kılıçdaroğlu'na tehditten hapis cezası

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alaattin Çakıcı hakkında Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açtığı davada karar çıktı.
Çakıcı’ya, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Kararı sosyal medya hesabında duyuran CHP avukatı Celal Çelik, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit edip hakaretler savuran Alaattin Çakıcı'nın ceza almasını sağlayacağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk. Bugün itibariyle hakaret ve tehdit suçundan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı” dedi.