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Al Pacino Star Wars senaryosunu anlamadığı için Han Solo rolünü reddetmiş

Star Wars, dünyada en çok hasılat yapan üçüncü film serisi olarak biliniyor

14 Aralık 2015 16:25

ABD’li aktör Al Pacino, Hollywood’un kült yapımları arasında yer alan Star Wars serisinde ‘Han Solo’ rolünün ilk olarak kendisine teklif edildiğini ancak senaryo metnini anlamadığı için filmde yer almadığını açıkladı.

Milliyet’in haberine göre 75 yaşındaki Al Pacino, “Rolü alan kişi bendim ancak senaryo metnini anlamadım” dedi. Han Solo için düşünülen diğer aktörlerin ise Bill Murray, Jack Nicholson ve Chevy Chase olduğu öğrenildi. 

Star Wars filmi, Carrie Fisher ve Mark Hamill gibi birçok oyuncuyu büyük bir şöhrete kavuşturmuştu. George Lucas tarafından tasarlanan seri, James Bond ve Harry Potter’ın ardından en fazla hasılat yapan üçüncü seri olarak biliniyor. 

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