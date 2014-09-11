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Akyazı'nın ismi Recep Tayyip Erdoğan oldu, meclis karıştı

Trabzon'da yapımı devam eden Akyazı Spor Kompleksi'nin adı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik ve Spor Kompleksi olarak değiştirildi

11 Eylül 2014 22:08

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, yapımı devam eden Akyazı Spor Kompleksi'nin adının Recep Tayyip Erdoğan Gençlik ve Spor Kompleksi olarak değiştirilmesini kabul etmesinin ardından salonda arbede çıktı.

DHA'nın haberine göre, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Pazartesi günü yapılan meclis toplantısında, Akyazı'da yapımı süren ve içinde 41 bin 500 kişilik stadyum, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü binası, çeşitli spor alanları ve spor salonu bulunan Akyazı Spor Kompleksi'nin adının, Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi olarak değiştirilmesini gündeme getirmiş ve konuyu görüşülmek üzere Kültür Komisyonu'na havale etmişti. Kentte iki gündür yoğun tartışmalara neden olan bu kararın ardından bugün toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konu tekrar gündeme geldi.

 

Rapor: Cumhurbaşkanımızın büyük katkısı olmuştur

 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, "Akyazı'da inşaatı devam eden kompleksle ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kıyı Kanunu 6. maddesinde değişiklik yapılarak Türkiye'de ilk defa dolguda spor tesisi ve stadyum yapmanın önünü açmıştır. Bu nedenle kompleksin Trabzon'a kazandırılmasında büyük katkısı olmuştur. Tesise Recep Tayyip Erdoğan Gençlik ve Spor Kompleksi olarak isim verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür" ifadesi kullanıldı.

 

Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu: Karar Trabzonlu'nun vefasıdır

 

Komisyonun raporunun ardından muhalefetin gündem maddesiyle ilgili aleyhte konuşmaları yapıldı. Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, isim değişikliği kararının sadece bir tavsiye niteliğinde olduğunu hatırlatarak şunları söyledi; "Bu karar Trabzonlunun bir vefası, bir kadirşinaslığıdır. Söz konusu olan şu veya bu kulüp değil, ülkenin Cumhurbaşkanıdır. Ayrıca bu öneri kararından başka bir şey değildir. Kültür komisyonu da konuyu enine boyuna en iyi şekilde görüşmüş, araştırmıştır. Komisyon raporunda, 'Trabzon'da yapılan bir çok tesis ve spor komplekslerini vefayla hatırlatmak için stadyum dışında kalacak şekilde spor kompleksinin adının Recep Tayyip Erdoğan Gençlik ve Spor Kompleksi olarak isimlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür."

 

Karardan sonra arbede çıktı

 

Daha sonra oya sunulan önerinin kabul edildiğinin açıklanması üzerine, salonda bulunan CHP İl Başkanı Yavuz Karan, ayağa kalkarak karara tepki gösterdi. Karan'ın; "Siz Trabzon'un belediye başkanısınız. Hata işliyorsunuz. 2010-2011 şampiyonluğunu çalan kişinin adının buraya verilmesi doğru değildir. Yazıklar olsun size" diye bağırması üzerine, Gümrükçüoğlu; "İzin almadan konuşan beyefendiyi dışarıya davet ederim. Oturum tamamlanmıştır" ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Yavuz Karan ve CHP'li üyelerin dışarıya çıkması sırasında iki grup arasında ağız dalaşı ve arbede yaşandı.

 

'Hüseyin Avni Aker bir kez daha öldürülmüştür'

 

Yavuz Karan, salon dışında yaptığı açıklamada; "Hüseyin Avni Aker bugün bu mecliste Belediye Başkanı tarafından bir kez daha öldürülmüştür. Bu kompleksin adı Hüseyin Avni Aker olmayacaksa bu şehre emeği geçmiş bir çok isim vardır. Bu kent Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na terk edilecek kadar sahipsiz ve kimsesiz bir şehir değildir. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

 

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