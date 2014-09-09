'Recep Tayyip Erdoğan Stadı ismi için gerekirse meclisi basarız'

Trabzon'da yapımı süren Akyazı Spor Kompleksi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının verilmesinin önerilmesi kentte tartışma başlattı.



DHA'nın haberine göre, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, dün yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında yapımı devam eden Akyazı Spor Kompleksi'nin adının, projeye katkılarından dolayı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi olmasını gündeme getirdi.



Kültür Komisyonu tarafından değerlendirilecek olan öneri, AK Parti'nin üyelerin çoğunlukta olduğu komisyonda kabul edildikten sonra cuma günü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekrar oylanacak ve büyük ihtimalle kabul edilecek.

MHP'li Koray Aydın: Karar Trabzonsporlularla alay etmektir

MHP Trabzon Milletvekili Koray Aydın, herkesin ortak değeri olan Trabzonspor'un siyasete alet edilmemesi gerektiğini savunarak, şunları söyledi: "Trabzonspor'un 2010- 2011 sezonu şampiyonluk kupası, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı, koruduğu, kolladığı ve toz kondurmadığı federasyon tarafından gasp edilmemiş midir?



Trabzonsporlu olmadığı tescilli olan birinin ismini Trabzonspor'un en büyük tesisine önermek hangi akla hizmettir? Bütün hukuki süreçler lehinde sonuçlandığı halde, Trabzonspor'a hak ettiği kupasını siyasi iktidar gücünü kullanarak verdirtmeyen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini önermek, bütün Trabzonsporlularla alay etmektir.



Sayın Belediye Başkanı kendi yetki alanındaki görevleri yerine getirmeli, üstüne elzem olmayan saçma sapan teklifleriyle değil, icraatları ve hizmetleriyle gündeme gelmelidir. Sayın Belediye Başkanı, çok meraklı ve istekliyse; seçimden önce yapmayı vaat ettiği şike anıtına Trabzonsporluların onayını almak kaydıyla Recep Tayyip Erdoğan ismini verebilir."

CHP İl Başkanı: Gerekirse toplantıyı basacağız

CHP Trabzon İl Başkanı Yavuz Karan ise, Trabzonspor'un 2010- 2011 sezonunda kazandığı şampiyonluk kupasının, tüm yasal süreçler bitmesine rağmen bordo-mavili takıma verilmemesinin tek sorumlusunun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ileri sürerek, "Böyle birisinin adının Trabzonspor'un stadyumunun da bulunduğu komplekse verilecek olmasına asla izin vermeyeceğiz. Gerekirse tüm CHP'liler olarak Cuma günkü meclis toplantısını basacağız" diye konuştu.