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Spor

Trabzonspor'un yeni stadının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' oluyor

Trabzon’da yapımı devam eden Akyazı Spor Kompleksi’nin adı ‘Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’ olarak değiştiriliyor

08 Eylül 2014 20:28

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, yapımı devam eden Akyazı Spor Kompleksi’nin adının ’Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’ olmasını gündeme getirildi.

DHA'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre, kentin Akyazı Mahallesi’nde inşaatı süren, içinde stadyumun yanı sıra, antrenman sahaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Binası, tenis kortları ve spor tesisleri bulunan Akyazı Spor Kompleksi’nin adının değiştirilmesi bugün Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gündeme getirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kompleksin adının ’Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’ olarak değiştirilmesini önerdi. Yapılan oylamada MHP’li bir üyenin itiraz ettiği önerinin oy çokluğu ile Kültür Komisyonu’na sevki kararlaştırıldı.

Kültür Komisyonu tarafından değerlendirilecek önerinin burada da uygun görüleceği ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak oylamada Akyazı Spor Kompleksi’nin adının Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi olmasının karara bağlanacağı belirtildi.

Bu arada önümüzdeki günlerde tamamlanacak tesise Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi adının verilmesinin, bünyesinde yer alan stada ayrı isim verilmesine engel olmayacağı ifade edildi.

Trabzonspor Kulübü de stadın isim hakkını vermek için bir çok grup ve şirketle görüşmelerini sürdürüyor.

Bilindiği üzere Galatasaray’ın yeni stadı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena olarak geçiyor. Trabzonspor’un yeni stadına da bu model uygulanacak. Dolayısıyla bordo mavililerin yeni stadına verilecek ismin önüne Recep Tayyip Erdoğan adı gelecek.

 

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