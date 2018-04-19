(Aktüel Görüntü) Akşener: İYİ Parti, seçime girmeye hak kazanmış siyasi partidir (4)

Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin erken seçime girip, girmeyeceğiyle ilgili tartışmalara ilişkin, \"İYİ Parti, bütün hukuki şartlarını tamamlamıştır. 10 Haziran itibarıyla 6 ayını doldurarak, seçime girmeye hak kazanmış siyasi partidir\" dedi. Muğla\'ya gelen Meral Akşener, Demokrat Parti\'den İYİ Parti\'ye geçen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı\'yı makamında ziyaret etti. Akşener, buradaki konuşmasında, \'Çok değerli kardeşim, arkadaşım\' diye bahsettiği Başkan Saatcı ile ilgili \"Kendisiyle bir yol yürümek üzere geldik. Kendisine kalbimden teşekkürlerimi sunuyorum. Partimize, bize büyük güç katıyor. An itibarıyla kendisi, başkanım oluyor\" dedi. Akşener, konuşmasının devamında, 24 Haziran için baskın ötesi seçim kararı alındığını savundu. İYİ Parti\'nin erken seçime girip, girmeyeceğiyle ilgili tartışmalara da değinen Akşener, \"Temel Karamollaoğlu’nun deyimiyle \'İYİ Parti\'nin önüne önce Devlet\'i çıkardılar. Meral Hanım mücadele etti. Arkadaşları mücadele etti. Şimdi de İYİ Parti başka türlü sorunla karşılaşsın isteniyor\'. İYİ Parti, bütün hukuki şartlarını tamamlamıştır. 10 Haziran itibarıyla 6 ayını doldurarak, seçime girmeye hak kazanmış bir siyasi partidir. Bizim partinin en büyük özelliği yani 80 darbesini yakından biliyoruz, 60 darbesini hatırlıyoruz. Bu tür darbelerden sonra siyasi partiler kapatılırdı. Ardından sıfırdan partiler kurulurdu. Sonraki dönemde, yani normal şartlarda, bugün Türkiye\'mizde normal şartlar olduğu pek söylenemez ki OHAL var\" diye konuştu. \'TÜRKİYE\'Yİ KURTARACAĞIZ\' İYİ Parti\'yi anlatırken, AK Parti\'nin kuruluş sürecinin de aynı olduğunu belirten Akşener, şunları söyledi: \"Milletvekili transferi ile bir grup yaparsınız. Ondan sonra seçimlere katılırsınız. Partinizin tartılmasına, seçmen karşısına çıkmasına yol açarsınız. Biz, Türk siyaset tarihinde ilk defa tabandan teşkilatlanarak, yukarı doğru gelen bir hareketiz, siyasi partiyiz. Bunun anlamı şu. OHAL şartlarında, herkesin muhbir olmaya özendirildiği bir dönemde, 77 il teşkilatının kurulduğu, Batman, Hakkari, Muş, Siirt, Bitlis gibi 77 il teşkilatımızın ilçeler dahil kurulduğu, 67 ilimizin bizatihi kongresini yaptığı bir siyasi hareket olduk. Dolaysıyla bu vatandaşımızın teveccühünün ortaya çıkardığı bir sonuç. Bu gücü, desteği, iradeyi ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelirken, İncilay Başkan (İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ) bana dedi ki \'Kadınlar sizi bir kurtarıcı gibi görüyor\'. Kadınlar da benim için kurtarıcı. Dolayısıyla biz el ele tutuşup, Türkiye\'yi kurtaracağız. Ben ve arkadaşlarım 24 Haziran\'daki seçim için mutluyuz; çünkü bir an önce bu kabustan kurtulmuş olacağız.\" \'TEVAFUKLARI ÇOK SEVİYORUM\' Gazetecilerin \"Seçim startını Fethiye\'den vermiş oldunuz\" sözlerine İYİ Parti Lideri Akşener, \"Zaten buradan başlaması gerekiyordu\" diye karşılık verdi. Bir gazetecinin \"1977\'de Alparslan Türkeş de seçim çalışmalarını yanılmıyorsam Fethiye\'den başlatmış ve 16 milletvekili almıştı. Bu sizin için de bir ses olabilir mi?\" sorusu üzerine ise Akşener, \"Tevafukları çok seviyorum\" diye yanıt verdi.