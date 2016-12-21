‘AkTroll’ler Meclis gündeminde: Bakan Özhaseki kaç adet Twitter hesabı kullanıyor?

HDP Milletvekili Müslüm Doğan, 'AkTroll'e ilişkin soru önergesini Meclis'e verdi.

Doğan, sosyal medya platformu Twitter üzerinden bakanın onaylı hesabından atılan tweetin 'troll' bir hesaptan da atılmasına ilişkin soru önergesi verdi.

HDP Milletvekili Müslüm Doğan'ın verdiği soru önergesinin metninde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de meydana gelen bombalı saldırının ardından resmi Twitter hesabından "Kardeşlerim PKK’nın çıkarlarına alet olmayın. Bırakın laf salatasını.. @mehmetozhaseki’yi yedirmeyiz" şeklinde bir tweetin atıldığını; kısa bir süre sonra da @RTE_Gonullusu adlı Twitter hesabından da aynı tweetin atıldığının görüldüğü belirtildi.

Konunun sosyal medyada tartışılmaya başlanmasının ardından tweetin Bakan Özhaseki'nin resmi hesabından silindiği vurgulandı. Ayrıca önerge metninde bu olayın sosyal medyada nefret söylemi yayan, kişileri tehdit edip hedef gösteren ve hiçbir soruşturmaya konu olmayan binlerce sosyal medya hesabının kimler tarafından kullanıldığı, nasıl yönlendirildiği ve korunduğu konularında derin şüpheler uyandırdığının da altı çizildi.

Önergede şu sorular soruldu:

1-Bu tweetleri Bakan mı atmıştır?

2-Söz konusu tweetleri Bakan atmamışsa, neden bu konuda bir açıklama yapma gereği duymamıştır?

3-Söz konusu tweetleri Bakan atmışsa, neden peşi sıra hemen silmiştir?

4-Bakan, kaç adet Twitter hesabı kullanmaktadır?

5-@RTE_Gonullusu adlı hesabı Bakan mı kullanmaktadır?

6- Bakan’ın @mehmetozhaseki kullanıcı adlı hesabı, troll olarak tabir edilen bir şahıs ya da ajans tarafından mı yönetilmektedir?

7-Toplumsal olaylar sonrasında kamuoyunu galeyana getirmeye çalışan, hedef gösteren, karalama kampanyaları düzenleyen hesapların Bakan’la, bakanlıkla nasıl bir ilişkisi vardır?

8-Kişilik haklarına saldırı başta olmak üzere, tehdit, hakaret suçu işleyen binlerce sosyal medya hesapları hakkında herhangi bir hukuki işlemin yapılmamasının nedeni hesapların bakanlık veya diğer resmi makamlar tarafından korunması ve aktif olarak kullanılması mıdır?

9-Her gün hakaret, tehdit, kişilik haklarına saldırı suçu işleyen binlerce sosyal medya hesabının içeriği nasıl oluşturulmaktadır? Ancak ve sadece kolluk güçlerinin ulaşabileceği bilgi ve görüntülere bu hesaplar tarafından erişim nasıl sağlanmaktadır?

10-Sosyal medyada her gün nefret, hakaret ve tehdit suçu işleyen hesaplar, hedef aldıkları şahısların istihbari sayılabilecek kişisel bilgilerini nasıl, kimlerin yardımıyla temin etmektedir? Bu hesaplara bilgi akışı hangi kurumlar tarafından sağlanmaktadır?

11-Sosyal medyada hedef gösterilen insanların kısa sürede gözaltına alınmasının arkasında nasıl bir alt yapı bulunmaktadır? İlgili bakanlık veya diğer bakanlıkların bu konuda bir dahiliyeti var mıdır?