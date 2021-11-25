Aktör Steve Burton, Koronavirüs aşısı olmayı reddettiği için 29 senedir oynadığı diziden çıkarıldı

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ABD'li aktör Steve Burton, 1992'den bu yana aralıklı olarak rol aldığı ödüllü pembe dizi 'General Hospital'dan Koronavirüs aşısı olmayı reddettiği için çıkarıldı.

Instagram üzerinden bir video paylaşan Burton, "Benden duymanızı istedim; maalesef 'General Hospital' aşı zorunluluğu nedeniyle beni işten çıkardı" dedi.

Aşı olmamak için dini ve medikal muafiyet başvurusunda bulunduğunu ancak bunların reddedildiğini belirten Burton, "Bu durum beni üzse de burada konu benim kişisel özgürlüklerim. Bence kimse işini böyle bir nedenle kaybetmemeli" ifadelerini kullandı.

'General Hospital', tüm ekip üyeleri ve aktörlere 1 Kasım'a kadar Koronavirüs aşısı olmalarını zorunlu kılmıştı.

Deadline'a göre Burton ağustos ayında Koronavirüs oldu, 27 Ekim'de son kez çekimlere katıldıktan sonra son tarihe kadar aşı olmadığı için kovuldu.