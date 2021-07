Aktör Clarence Williams III hayatını kaybetti.

81 yaşındaki aktörün menajeri CNN'e yaptığı açıklamada Williams'ın uzun süredir kolon kanseri ile mücadele ettiğini ve pazar günü Los Angeles'taki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

"52 Pick-Up," "Against the Wall," "Reindeer Games," "Purple Rain," "The General's Daughter," "American Gangster," "Half Baked" ve "Lee Daniels' The Butler" gibi birçok filmde rol alan Clarence Williams en iyi "The Mod Squad"daki Linc Hayes rolüyle tanınıyordu.