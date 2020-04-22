Aktivist sanatçı Ai Weiwei: Koronavirüs, Çin'in 'polis devletini' güçlendirdi

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Çinli sanatçı ve aktivist Ai Weiwei, salgının sıfır noktası olan ülkesine yöneltilen "Salgın başlangıcında bilgileri sakladı, pandemiye dönüşmesine neden oldu" tepkilerini yorumladı. Daha önce Çin'de cezaevinde 3 ay kalan Weiwei, "Koronavirüs salgını Çin'in 'polis devleti' hâlini güçlendirdi" dedi.

CNN'e konuşan Britanya'da yaşayan Ai Weiwei, Koronavirüs günlerinde eve kapalı geçen hayatını anlatırken "Bağlantısı kopmuş, çalışmayan ve geleceğinden şüpheli hissediyorsun" ifadelerini kullandı. Koronavirüs'ün sıfır noktası olan ülkesi Çin'in salgını ele alış biçimine karşı daha önce de eleştirel olan Weiwei, Çin'in salgın başlangıcında dışarıya verdiği bilgiler konusunda seçici davranmasının Koronavirüs'ün pandemiye dönüşmesinde rol oynadığını söyledi.

"Çin'de sayılar bir anlam ifade etmiyor"

Öte yandan Weiwei, Çin'in süreçteki motivasyonunu anlamanın aynı derecede önemli olduğunu söyleyerek "Çin için her şey siyasi amaçla kullanılır. Onlar için bir sayı hiçbir anlam ifade etmez. Pek çok durumda Çin'de ölenlerin ya da vakaların isimlerini duymazsınız. Tamamiyle kaybolurlar çünkü devlet öyle olmasını ister" dedi.

Ai Weiwei, Çin'de 2008'de gerçekleşen Sichuan depreminde hayatını kaybeden yaklaşık 90 bin insanın adını ve hikâyesini öğrenmek için bir çalışma başlatmıştı. Weiwei'nin depremin ardından hazırladığı eser "Remembering" (Hatırlamak) üzerinde depremde ölen bir çocuğun annesinin yazdığı "Tek istediğim dünyanın onun 7 yıl boyunca mutlu yaşadığını hatırlaması" ifadeleri yazan 9 bin okul çantası yer almıştı.

"Çin ders almayacak"

Sanatçı, Çin'de devletin geçmiş hatalarından ders çıkarmadığı süreci tarihin tekrar edeceğini söyledi ve şunları ekledi: "Çin asla öğrenmeyecek, ne tür bir felaketle karşı karşıya oldukları fark etmez. Tek öğrendikleri şey yaşananları manipüle etmek için otoriter güçlerini nasıl kullanacakları. Çin'de liderlerin halka güveni yok" dedi.

Weiwei, Çin'in yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için aldığı önlemler kapsamında cep telefonlarına yüklenen bir uygulamayla sağlık durumu için renk kodlarına göre vatandaşların hareketliliğini kontrol etmesini değerlendirdi. Weiwei, "Virüs Çin'in polis devleti hâlini daha da güçlendirdi. Çin'de 1.4 milyar insan ve tek bir güç var. Bu gücü korumalarının yolu herkesin aklından geçeni ve davranışlarını bilmek" dedi.

Ai Weiwei, Çin'de insan hakları ihlâlleri ve yolsuzluğa karşı eleştirileri nedeniyle 2011 yılında yaklaşık 3 ay cezaevinde kalmıştı. Weiwei daha sonra da aktivistliğinin bir bedeli olarak değerlendirilen vergi kaçakçılığıyla suçlanmış, pasaportuna el konmuştu.