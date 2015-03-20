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Politika

Aktif siyasete girmeme kararı alan Gül'ün yeni görevi belli oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyaset sonrası ilk durağı belli oldu

20 Mart 2015 13:13

Aktif siyasete girmeme kararı alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül siyaset dışındaki ilk adımı attı. Gül, İslam İşbirliği Örgütü tarafından kurulan İslam Kalkınma Bankası'nın Başkanlık Danışma Kurulu'nda görev yapacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, aktif siyasete girmeme kararı alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün siyaset sonrası ilk durağı belli oldu. Gül, İslam İşbirliği Örgütü tarafından kurulan İslam Kalkınma Bankası'nın Başkanlık Danışma Kurulu'nda yer alacak. Merkezi, Suudi arabistan'ın Cidde şehrinde olan bankaya Türkiye dahil 56 devlet üye.

Bankanın amacı üye ülkelerin ekonomik kalkınmasına ve üye olmayan ülkelerdeki müslüman toplumlara yardımcı olmak. İlk toplantısını Cidde'de gerçekleştiren kurulda konuşan banka başkanı Ahmed Ali, Danışma Kurulu'nun bankanın bu görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olacağını belirtti.

Toplantıda konuşan Abdullah Gül de bankanın son 40 yıldır başarılı olmasından dolayı beklentinin yüksek olduğunu belirtti, banka kredi notundan gurur duyduğunu ifade etti. Kurulda Gül dışında üye ülkelerden eski bakanlarla beraber eski Endonezya Cumhurbaşlanı Başaruddin Yusuf Habibi de yer alıyor.

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