Abdullah Gül, Erdoğan'ın davetini reddetti: Aktif siyasete katılmak gibi bir düşüncem yok!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İsabetli olur" diyerek davet ettiği AKP'den milletvekili adaylığını reddetti. Gül, "Aktif siyasete katılmak gibi bir düşüncem yok" dedi.

Gül, Maslak'ta Fatih Ormanı Camii'nde kıldığı cuma namazından sonra, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül'e yöneltilen sorular ve cevapları şöyle:

- Sayın hanımefendi Çankaya Köşkü'nden ayrılırken 'Asıl intifadayı ben başlatacağım' demişti. Siyaseten önümüzdeki günlerde intifada başlatacak mısınız?

Çok güzel soru sordun bravo. Tebrik ederim seni.

- Sizin siyasete dönmeniz konusunda açıklamalar yapıldı. Siz ne diyeceksiniz?

Bu konuda düşüncelerimi sizinle paylaşayım. Önce benimle ilgili söylenenler, yazılanlar tamamen bilgim dışımda. Arkadaşlarla oturup konuşmuşluğumuz bu konularla ilgili söz konusu değil. Ayrıca cumhurbaşkanlığı sürem bitip ayrılırken o gün de bu tip sorular sorulmuştu aktif siyasetle ilgili. O günkü söylediklerim, bugün de benim için geçerlidir. Şu anda böyle bir düşüncem yok. Sorulduğunda da hep söyledim. Şüphesiz ki ben AK Parti'nin kurucusuyum. Bundan sonra da bütün birikimimi devletim milletim halkım için şüphesiz vermeye devam edeceğim. Yoksa sadece bunları kendime saklayacak hâlim yoktur.

‘Aktif siyasetin içinde olmayacağım’

Bunun için sadece siyasetin içinde olmak da gerekmiyor. Arkadaşlar sorumlulukları aldılar devam ediyorlar, onların başarılı olmalarını istiyorum. Ben de yeri geldiğinde, üstüme düşenleri, fikirlerimi paylaşarak yardımcı olmaya çalışırım. Tekrar söylemek istediğim şey, bu tip sorulara daha önce nasıl cevap verdiysem bugün de cevabım o şekilde. Şu anda aktif siyasetin içerisinde olmayacağım.