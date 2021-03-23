Aksoy Araştırma’nın mart ayı raporu: AKP’li seçmenin yüzde 74.9’u "Andımız okutulsun" demiş

Öğrenci Andı nasıl kaldırıldı?

2013: Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Eylül 2013'te açıkladığı "Demokratikleşme Paketi" sonrası, 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan yönetmelik değişimi ile yürürlükten kaldırıldı. Türk Eğitim-Sen, birkaç gün sonra yürürlükten kaldırma kararının iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

2018: Türk Eğitim-Sen'in açtığı davada ilk karar beş yıl sonra çıktı. Danıştay 8. Dairesi'nin, oy çokluğu ile aldığı kararla, and metninde "Anayasa'da anlamını bulan kavram ve ilkeler olduğu" gibi gerekçelerle, oy çokluğuyla düzenleme iptal edildi ve yeminin yeniden okutulmasının önü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı o günlerde, "Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz" sözleriyle eleştirmişti.

2021: Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılındaki bu karara ilişkin yaptığı itiraz, geçen haftalarda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlandı ve andın okutulması yönündeki kararı iptal etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karara tepki gösterdi.