Aksoy Araştırma’nın mart ayı raporu: AKP’li seçmenin yüzde 74.9’u "Andımız okutulsun" demiş

Aksoy Araştırma’nın Andımız’a yönelik araştırması, yurttaşların büyük çoğunluğunun “Andımız okutulsun” dediğini ortaya konuldu. Araştırmaya göre, yüzde 76.6’sı, karar verici kendileri olsa Andımız’ın yeniden okutulmasına karar vereceklerini belirtti.
Aksoy Araştırma, Türkiye Monitörü Mart Ayı 3. Hafta Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, Danıştay’ın Andımız kararı da anımsatılarak, seçmenlere, Andımız’ın okullarda okutulup okutulmayacağına ilişkin “Siz karar veriyor olsaydınız hangisini seçerdiniz?” sorusu yöneltildi. Partilere yönelik dağılıma yer verilen araştırmada, CHP seçmeninin yüzde 96’sı, İYİ Parti seçmeninin 92.9’u, MHP seçmeninin yüzde 83.8’i, AKP seçmeninin yüzde 74.9’u ve HDP seçmeninin yüzde 39.5’i “Andımız’ın okullarda okutulmasını devam ettirirdim” yanıtını verdi.
“Okutulmasını kaldırırdım” görüşü ise HDP’lilerde yüzde 60.5, AKP’lilerde yüzde 25.1, MHP’lilerde yüzde 16.2, İYİ Partililerde yüzde 7.1 ve CHP’lilerde yüzde 4 olarak gerçekleşti.
Türkiye geneli ortalamasında ise seçmenlerin yüzde 76.6’sı Andımız’ın okutulmasına karar vereceklerini, yüzde 23.4’ü ise Andımız’ı kaldıracaklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli andımız İstiklal Marşı’dır" açıklamasını yapmıştı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Andımız’ın okutulmaması yönünde karar almıştı.
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Öğrenci Andı nasıl kaldırıldı?
2013: Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Eylül 2013'te açıkladığı "Demokratikleşme Paketi" sonrası, 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan yönetmelik değişimi ile yürürlükten kaldırıldı. Türk Eğitim-Sen, birkaç gün sonra yürürlükten kaldırma kararının iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.
2018: Türk Eğitim-Sen'in açtığı davada ilk karar beş yıl sonra çıktı. Danıştay 8. Dairesi'nin, oy çokluğu ile aldığı kararla, and metninde "Anayasa'da anlamını bulan kavram ve ilkeler olduğu" gibi gerekçelerle, oy çokluğuyla düzenleme iptal edildi ve yeminin yeniden okutulmasının önü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı o günlerde, "Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz" sözleriyle eleştirmişti.
2021: Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılındaki bu karara ilişkin yaptığı itiraz, geçen haftalarda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlandı ve andın okutulması yönündeki kararı iptal etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karara tepki gösterdi.