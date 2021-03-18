Erdoğan: Milli andımız İstiklal Marşımızdır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 'Andımız' kararı sonrası başlayan tartışmalar sürerken Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası töreninde yaptığı açıklamada, "Milli andımız olan İstiklal Marşı’mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza niçin sahip çıkmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini de anlatıyor" ifadeleri kullandı.

Erdoğan sözlerinin devamında, "İstiklal Marşı’mızdaki ruhu hep birlikte içselleştirmemiz, yediden yetmişe milletimizin tüm fertlerine aşılamamız büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Çanakkale'de bir hilal uğruna çok şehitlerimizi kaybettik ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık. Bugün de sınırlarımız içinde ve dışında istiklalimizi ve istikbalimizi korumak için hazır bekleyen nice güneşlerimizin aydınlığında güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa ediyoruz. Dün var güçleriyle yüklendikleri halde bu millete diz çöktürmeyi başartamadılar. Bugün de terörden darbeye kadar her yolu denediler ama milletimize diz çöktüremediler. İnşallah gelecekte de bu kirli emellerine ulaşamayacaklar. Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturma konusundaki ısrarımızın sebebi üzerimizde oynanan oyunları bir daha teşebbüs edilemeyecek şekilde yerle yeksan etmektir. Evlatlarımıza 2023 vizyonunu miras olarak bırakıyoruz. Bu sene TBMM'nin 100. yılı vesilesiyle İstiklal Marşı yılıdır. İstiklal Marşı'nın her bir kelimesi her bir satır her bir dörtlüğü bize verdiğimiz mücadelenin tarihi anlamını anlatan mesajlarla doludur. Milli andımız olan İstiklal Marşımız aynı zamanda bize niçin birlik olmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz gerekiyor anlatıyor. İstiklal Marşındaki ruhu hep birlikte içselleştirmemiz , 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerine aşılamamız bu bakımdan önem taşıyor. "