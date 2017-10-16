Akşener'in kuracağı partinin söylemi 'vatanseverlik' olacak

Meral Akşener’in kuracağı partinin adı, kurucuları, genel idare kurulu ve başkanlık divanı üyeleri, 25 Ekim’de Ankara’da açıklanacak. Partinin söylemini “milliyetçilik” değil “vatanseverlik” oluşturacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Meral Akşener’in kuracağı yeni partinin adı, kurucular kurulu, genel idare kurulu ve başkanlık divanı üyeleleri, 25 Ekim’de Ankara Nâzım Hikmet Kongre Salonu’nda düzenlenecek toplantıyla açıklanacak. Yeni partinin söylemini ise “milliyetçilik” yerine “vatansever ve vatanperver” ifadeleri oluşturacak.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Akşener ve partisinin ilk hedefi “Cumhurbaşkanlığı seçimleri” olacak. Yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yapılması durumunda ise Akşener, öncelikle belediye başkan adayları üzerinde çalışacak. Bu kapsamda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar bir önceki yerel seçimlerde CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Mansur Yavaş için “Ankara’da Mansur Bey siyasette önemli bir figür. Onunla arada bir konuşuyorum. Partiye üyeliğini yapmadı ama bizim kesimde de sevilen bir isim” açıklamasını yapsa da Akşener’in de “Ankara için Yavaş’ı aday gösterebileceği” kulislerde konuşuluyor. Zira Yavaş’ın, Akşener’in yeni partisinin “kurucular kurulunda yer alacağı” da konuşulmuştu. Akşener’in öncelikli hedefini de “parti örgütlenmeleri” üzerine kurduğu, mevcut milletvekillerinden transferler için “özel bir çaba harcamayacağı” da öğrenildi.

Ankara Nâzım Hikmet Kongre Salonu’nda, 25 Ekim’de yeni partinin kurucular kurulunun, genel idare kurulunun ve başkanlık divanı üyelerinin açıklanacağına dikkat çekilirken, “MHP’den istifa edenlerin de içinde yer alacağı” parti için “milliyetçilik” ifadesi yerine “vatanseverlik ve vatanperverlik” söyleminin benimseneceğine vurgu yapılıyor. Bu söylemdeki amaç ise “her kesimden vatandaşın yeni partiye katılımını sağlamak.” Bu kapsamda da Akşener’in yelpazeyi geniş tutarak, gerek daha önce farklı partilerde görev yapan isimler gerekse bugüne kadar siyasette hiç yer almayan isimleri kadrosuna dahil ettiği belirtiliyor. Akşener ve ekibinin yaptırdığı çalışmalarda yeni partiyi “oransal olarak en fazla MHP tabanının, sayısal olaraksa en fazla AKP tabanının desteklediği” belirtiliyor. Buna göre, 1 Kasım genel seçimlerde MHP’ye oy verenlerin “yüzde 67’sinin kurulacak yeni partiye oy verebileceği” dile getiriliyor. Yeni partiyi çoğunlukla “büyükşehirlerdeki seçmenlerin desteklediği” de ileri sürülüyor.

Tüzük de hazır

Yeni partinin tüzüğü de hazır. Edinilen bilgiye göre, partinin tüzüğünde “milletvekili adaylarının önseçimle belirlenmesi” maddesi yer alıyor. Akşener ve ekibi, “Demokratik bir parti olması gerektiğine inandığımız için bu maddeyi ekledik” açıklamasını yaparken, partinin cinsiyet kotası ise yüzde 30 olarak belirlendi.