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Politika

Akşener'in ‘Erdoğan'ın başkan yardımcılığı teklifini kabul ettiği' iddia edildi, İyi Parti'den açıklama geldi

İyi Parti Genel Sekreteri Çıray, iddiaları yalanladı

02 Temmuz 2018 14:43

T24

İyi Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İyi Genel Başkanı Meral Akşener’e yardımcılık teklif ettiği ve onun da bu teklifi kabul ettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çıray, “Sn Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi getirildiği ve onun da kabul ettiğine dair sosyal medyada yer alan paylaşımlar gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine” dedi.

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