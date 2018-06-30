Kulislerde İyi Parti'yle ilgili neler konuşuluyor?

24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının belli olmasının ardından İyi Parti’de başlayan dalgalanma sürüyor. Kulislerde, partisine ve cumhurbaşkanı adayı olarak kendisine çıkan oylar nedeniyle Genel Başkan Meral Akşener’in seçim gecesi istifa eşiğinden döndüğü ileri sürüldü.

İddialarla ilgili konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, T24’e yaptığı açıklamada, "Yok öyle bir şey, doğru değil" dese de kulislerde Akşener'in tüm beklentilere rağmen seçim gecesi ortalıkta görünmemesinin ardından ortaya atılan iddialar durulmadı.

Kulislerde, parti içindeki sıkıntının hemen bitmeyeceği görüşünü ileri sürenler dikkat çekiyor. İyi Parti’de herkesi kucaklayan bir milletvekili listesi yapılmadığı, örgütün ve partililerin taleplerinin dikkate alınmadığı, bazı tercihlerle de çok sayıda küskün yarattığı ifade ediliyor.

Özdağ'ın sessizliği ne anlatıyor?

Parti çevrelerinde en çok eleştirilen konular arasında başkanlık sistemine karşı çıktıkları için MHP’den ihraç edilen dört milletvekilinin durumu var. Sağlık gerekçesiyle aday olmayan eski Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın dışında, yeniden seçilen Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un adının da milletvekili aday listesine son dakikada konulduğu konuşuluyor. Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ’ın da eskisine göre daha sessiz olmasının anlamlı olduğu ifade ediliyor.

AKP’ye giden olur mu?

AKP'nin 24 Haziran'da kazandığı 295 milletvekiline aldanılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Yusuf Halaçoğlu’nun "Recep Beyi tanıyanlar bilir ki 8-10 milletvekilini partisine katar ve MHP’ye de bel bağlamaz” sözleri de kulislerin ana gündem maddesi. İyi Parti’nin değerlendirildiği kulislerde, parlamentodaki asıl rekabetin 1 Ekim’den sonra yaşanacağı, kendi içindeki tartışmayı bitirilmemesi halinde AKP’ye milletvekili kayması olabileceği söyleniyor.

Kulislerde, genel başkan yardımcısı Koray Aydın’ın Meclis Grup Başkanı olabileceği iddiası da var.