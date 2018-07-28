Akşener'i 'ikna turu'; partililer evine gidecek, 'Biz de seni çok sevdik be' şarkısını söyleyecekler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından parti içinde başlayan ikna çalışmaları devam ediyor. Akşener’i ikna için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan İyi Parti yöneticilerinin, il ve ilçe teşkilatlarının bugün (28 Temmuz 2018) Türkiye’nin dört bir yanından oluşturdukları konvoylarla Akşener’in İstanbul Üsküdar’daki evinin önüne gidecekleri belirtildi.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre "Meral Akşener’e Gidiyoruz" sloganıyla yola çıkılırken, "Büyük Türk Milleti" diye başlayan bir de çağrı yapıldı. Çağrı metninde, şu ifadelere yer verildi:

“Türk demokrasisinin ona ihtiyacı olduğuna inandığımız için. Türk siyasetinde yıllardır süren oyunları bozan lider olduğu için. Koltuğa yapışan değil, gerek gördüğünde kalkabilme cesaretini gösterebildiği için.”

Yol boyunca yapılacak canlı yayınlar, röportajlar Akşener’in evinin önüne kurulacak dev ekrana anlık yansıtılacak. Saat 18.00 gibi Akşener’in evinin önünde olmayı planlayan partililer hep bir ağızdan Akşener’in sevdiği şarkılar arasında yer alan ‘Benzemez kimse sana’, ‘Drama Köprüsü’nü seslendirecek. Akşener’in ‘Sizi çok sevdim be’ sözlerinden esinlenilerek hazırlanan ‘Biz de seni çok sevdik be’ şarkısı da ilk kez seslendirilecek.

Akşener’in evinin olduğu sokak, partinin ambleminden yola çıkılarak ‘Güneş Sokak’a dönüştürülecek. Kurultayın yapılacağı 12 Ağustos’a kadar evin önündeki etkinlikler devam edecek.

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İyi Partililer yola çıktı

Meral Akşener'in İstanbul'daki evinde 'ikna eylemi' düzenleyecek olan İyi Partililer öğlen saatlerinde yola çıktı. İyi Parti'nin bütün il, ilçe başkanları, kurucuları, kongre delegeleri ve milletvekilleri Türkiye'nin her bir yanından İstanbul'a “geri dön” yürüyüşü yapıyor.

Yürüyüş Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde son bulacak ve il ve ilçe başkanları, milletvekillerinin altında imzası olan bir deklarasyon yayınlanacak.

Deklarasyonda 12 Ağustos'ta yapılacak olan olağanüstü kongrede Akşener'i aday gösterdikleri belirtilecek.